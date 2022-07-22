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滿足多樣化風管 中證1000股指期貨期權今日上市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中證1000股指期貨和期權相關合約22日在中金所掛牌上市。圖／取自中金所
中證1000股指期貨和期權相關合約22日在中金所掛牌上市。圖／取自中金所

中證1000股指期貨和期權相關合約22日在中國金融期貨交易所（下稱「中金所」）掛牌上市。中金所表示，上市中證1000股指期貨和期權，是金融期貨市場更好服務全面深化資本市場改革的重要舉措之一。

中證1000股指期貨和期權合約標的是中證指數有限公司編制和發布的「中證1000指數」。中證1000指數則由A股中市值排名在滬深300、中證500指數成份股之後的1000檔股票組成，與滬深300和中證500等指數形成互補。

中證1000股指期貨是繼滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨之後上市的第四個股指期貨品種； 中證1000股指期權則是繼滬深300股指期權之後上市的第二個股指期權品種。

中金所表示，上市中證1000股指期貨和期權，將有助於形成覆蓋大、中、小盤股的較為完整的風險管理產品體系，是全面深化資本市場改革的一項重要舉措，有助於進一步滿足投資者避險需求，健全和完善股票市場穩定機制，助力資本市場平穩健康發展。

分析認為，該產品上市有助於風險管理。據證券時報報導，廈門大學韓乾教授表示，以中證1000指數為標的的股指期貨和股指期權，對市場的幫助會很大，特別是在風險管理方面。因為中證1000指數的成分股波動性比較大，所以更加需要有風險管理的工具。

交易首日，中證1000股指期貨主力合約（IM2208）一度跌超2%，中證500股指期貨（IC）主力合約一度跌2.4%。

資本市場

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