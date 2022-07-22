近百名上海台商 參加第五屆進博會線上推介活動

協助台企解決受到新冠疫情衝擊，大陸國台辦及商務部21日為在大陸台資企業和兩岸商業協會舉辦「支持台企發展深化兩岸融合」政策宣介會暨第五屆進博會線上推介活動，呼籲在大陸的台資企業和在台灣的企業用好各項大陸惠台政策，融入大陸雙循環新發展格局。

活動在北京設主會場，上海、江蘇、浙江等省市商務主管部門和台辦設分會場，上海市台辦副主任王立新，在上海市台辦分會場出席會議，市台協並邀請25位台商台企代表在上海市台協會分會場、50位台商線上參會。

大陸國台辦副主任龍明彪在致辭中表示，四年來台企熱情參與，前四屆進博會已有300多家台企參展，多數表示收穫滿滿，不虛此行，第五屆進博會現正在積極籌辦中，希望台商朋友們把握機遇，在這個大平台上做大生意，贏得更多商機。

龍明彪指出，進博會是世界上第一個以進口為主題的國家級展會，已成功舉辦四屆，讓展品變商品、讓展商變投資商，交流創意和理念，聯通中國和世界，成為國際採購、投資促進、人文交流、開放合作的四大平台，成為全球共用的國際公共產品。