近百名上海台商 參加第五屆進博會線上推介活動
協助台企解決受到新冠疫情衝擊，大陸國台辦及商務部21日為在大陸台資企業和兩岸商業協會舉辦「支持台企發展深化兩岸融合」政策宣介會暨第五屆進博會線上推介活動，呼籲在大陸的台資企業和在台灣的企業用好各項大陸惠台政策，融入大陸雙循環新發展格局。
活動在北京設主會場，上海、江蘇、浙江等省市商務主管部門和台辦設分會場，上海市台辦副主任王立新，在上海市台辦分會場出席會議，市台協並邀請25位台商台企代表在上海市台協會分會場、50位台商線上參會。
大陸國台辦副主任龍明彪在致辭中表示，四年來台企熱情參與，前四屆進博會已有300多家台企參展，多數表示收穫滿滿，不虛此行，第五屆進博會現正在積極籌辦中，希望台商朋友們把握機遇，在這個大平台上做大生意，贏得更多商機。
龍明彪指出，進博會是世界上第一個以進口為主題的國家級展會，已成功舉辦四屆，讓展品變商品、讓展商變投資商，交流創意和理念，聯通中國和世界，成為國際採購、投資促進、人文交流、開放合作的四大平台，成為全球共用的國際公共產品。
龍明彪提到，支持台企在大陸穩定發展，是國台辦的重要職責之一。對於部分台企生產經營存在困難，已要求各地台辦抓緊瞭解實際情況，梳理問題清單，協助台商台企瞭解用好助企紓困、減稅降費、擴大開放等普惠性政策，尤其是增值稅留抵退稅、金融支持實體經濟、研發費用加計扣除、促進工業經濟平穩增長和促進服務業領域困難行業恢復發展的政策措施。
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