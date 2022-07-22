上海5G部署 速度和數量居先

上海市經濟和信息化委員會20日披露，截至今年6月底，上海累計建設了逾5.7萬個5G室外基站、20萬個5G室內小站。

中新社報導，上海是中國大陸5G基站部署速度和數量居先的城市之一。以5G等為代表的新一代信息技術正成為數位經濟、元宇宙等賽道的數位底座和重要的支撐。

本月初，上海發布了綠色低碳、元宇宙、智能終端領域的三大行動方案。上海市經濟和信息化委員會主任吳金城表示，上海將發揮在5G、數據要素、應用場景、在線新經濟等方面的優勢，推動元宇宙更好地賦能經濟、生活、治理的數位化轉型。

與4G網路相比，通過5G網路傳輸的畫面更清晰、更實時。當下，5G應用已在上海的智能製造、城市治理、醫療健康等領域「多點開花」。尤其是在智能製造領域，疫情期間，5G網路助力「機器工人」與工人協作生產，加速了滬企的復工復產。

根據GSMA（全球移動通信系統協會）2021年年初在滬發布的「2021中國移動經濟發展報告」，隨著5G的快速普及，中國大陸已成為5G應用的全球領導者之一。

作為中國大陸5G建設的重點城市之一，上海計畫到2022年年底累計建設6萬個5G室外基站，重點推進工業園區、企業廠區、醫療衛生機構等區域的覆蓋，並為不同行業定製5G專網解決方案。