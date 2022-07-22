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生態環境部：碳交易 擴大覆蓋範圍

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓21日在北京表示，大陸「全國碳市場」目前仍處於起步階段。下一步將持續強化市場功能建設，逐步擴大「全國碳市場」行業覆蓋範圍。

中新社報導，大陸「全國碳市場」是落實碳達峰碳中和目標的重要政策工具，是推動綠色低碳發展的重要引擎。「全國碳市場」2021年7月16日正式啟動上線交易。第一個履約周期共納入發電行業重點排放單位2162家，年覆蓋二氧化碳排放量約45億噸，是全球覆蓋排放量規模最大的碳市場。

截至2022年7月21日，「全國碳市場」碳排放配額（CEA）累計成交量1.94億噸，累計成交額85.05億元人民幣

劉友賓指出，將積極穩妥推進制度體系、技術規範、基礎設施建設、能力建設等各項工作任務，推動「全國碳市場」建設取得進展。初步構建「全國碳市場」制度體系，形成了「配額分配—數據管理—交易監管—執法檢查—支撐平台」一體化的管理框架。

同時，碳市場激勵約束作用初步顯現。通過市場機制首次在中國大陸全國範圍內將碳減排責任落實到企業，增強企業的低碳發展意識，發揮碳定價功能。

劉友賓說，下一步將持續強化「全國碳市場」法律法規和政策體系，積極推動「碳排放權交易管理暫行條例」推出，並完善配套交易制度和相關技術規範。同時，強化數據質量監管力度和運行管理水平，建立健全信息公開和徵信懲戒管理機制，加大對違法違規行為的懲處力度。持續強化市場功能建設，逐步擴大「全國碳市場」行業覆蓋範圍，豐富交易主體、品種和交易方式。

碳排放 北京 人民幣

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