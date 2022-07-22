世界動力電池大會 四川開幕

由四川省政府、大陸工業和信息化部主辦的2022世界動力電池大會21日在四川省宜賓市開幕。為期3天的大會中，600餘名全球動力電池各領域專家、產業鏈領軍企業代表將圍繞動力電池賦能「雙碳」戰略、前瞻技術突破、供應鏈生態構建、應用模式創新、回收利用等行業前沿熱點展開研討與對話。

中新社報導，動力電池是新能源汽車核心部件。中國大陸新能源汽車產業規模化快速發展，推動動力電池產業取得進步、整體處於全球前列。數據顯示，今年上半年，中國大陸動力電池裝車量累計110.1GWh，同比增長109.8%。

「動力電池是新能源汽車的核心技術和供應鏈上的戰略資源。」中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒受訪時表示，2020年，中國大陸全行業新能源汽車產銷累計實現500萬輛規劃目標，2021年當年實現產銷350萬輛，預計今年將突破500萬輛，「中國新能源汽車發展駛入快車道，其中動力電池創新發展起到重大支撐作用」。

中國大陸動力電池產業將成為兆元（人民幣，下同）規模的產業。中國科學院院士歐陽明高在開幕式主題演講中指出，2021年動力電池行業投資近兆元，2023年規劃產能達1TWh，2025年動力電池出貨量預計超過1TWh，產值超過兆元。

歐陽明高分析，低碳化、高端化、智能化是動力電池發展趨勢。