全球最高 特斯拉上海廠 年產逾75萬輛

美國電動車大廠特斯拉，21日發布第2季財報，其中特斯拉上海超級工廠，年產能超75萬輛已超越美國加州工廠，成為了特斯拉全球年產量最高的一座工廠。

每日經濟新聞報導，財報顯示，上海工廠在近期進行了產能升級，年產能超過75萬輛，是特斯拉目前產能最高的超級工廠。此外，特斯拉美國加州工廠年產能65萬輛，德國柏林工廠和美國德州工廠年產能均超25萬輛。

據先前乘聯會公布的數據，特斯拉中國6月共計交付7.89萬輛，創歷史新高。今年上半年，特斯拉中國共交付29.5萬輛汽車。

特斯拉CEO馬斯克表示，他非常尊重大陸的電動汽車製造商，「他們很聰明，他們很努力，任何沒有他們那麼有競爭力的人都會衰落。」馬斯克還表示，「目前最好的中國電動汽車製造商實際上是特斯拉中國。」

特斯拉上海超級工廠項目，是中國大陸首個外商獨資整車製造項目，也是特斯拉在美國之外首個超級工廠。項目於2018年7月簽約，當年拿地；2019年1月7日開工建設；12月首批大陸國產Model 3交付，實現當年開工、當年投產、當年交付。

2020年末，特斯拉上海工廠年產能達到25萬輛；2021年，上海工廠年產能逐漸爬升至超45萬輛。2021年，特斯拉上海超級工廠年度交付量達到48萬4,130輛，年增235%，占特斯拉全球2021年產能的51.7%。

上海超級工廠系特斯拉全球出口中心，去年，特斯拉上海超級工廠實現超過16萬輛汽車的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲的10多個國家和地區的需求。

特斯拉第2季營收169.34億美元，年增42%，連續六季度營收超過100億美元。