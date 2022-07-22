陸製全球最大客滾船 可搭2500人

全球最大客滾船最近完成海試，這艘由中國船舶集團廣船國際建造的豪華客滾船可一次讓2500名客人駕車出海遊玩，8月底交付義大利船東。

中新社報導，7月21日，中國船舶集團旗下廣船國際通報，由其建造的全球最大客滾船日前在伶仃洋上順利完成海試歸來。該船是廣船國際為義大利Onorato航運集團旗下Moby Line航運公司建造的2500客／3800米車道豪華客滾船1號船，共有13層甲板，配備533間客房，5層車庫。

另據南方財經全媒體報導，該船內裝設計媲美豪華郵輪，且內裝材料幾乎100%全是大陸國產。整船相當於是一棟10層樓高並帶有可停放近800輛車的大型車庫的海上移動式五星級酒店。

騰訊網中國船舶報導，該船總長237米，型寬33米，服務航速約23.5節。536間艙室加上長度達3800米的貨艙車道，可容納2500名乘客遊玩出行。

該船採用了一系列綠色環保高效的系統設計，包括：配備新型車輛裝載系統，中央門可直接進入主車庫，兩個側門可到達上甲板坡道，提高裝卸效率；配備最新型混合洗滌器系統，並預留液化天然氣（LNG）功能，可改裝為LNG動力船舶；配備極低功耗的發動機系統，能在極低燃料消耗下實現最快25節的高速航行。

客滾船，又稱開上開下船。是一種用牽引車牽引載有箱貨或其他件貨的半掛車或輪式託盤直接進出貨艙裝卸的運輸船舶。