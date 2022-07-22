粵消費投訴多 電信糾紛激增

廣東省消費者委員會21日發布2022年上半年廣東消委會系統消費投訴分析報告稱，上半年，廣東全省各級消費者委員會共接待消費者來訪和諮詢118544人次，處理消費者投訴201534件，同比增長22.51%。為消費者挽回經濟損失1.39億元人民幣。

中新社報導，上半年，全省除韶關、陽江、湛江、茂名、清遠、雲浮外，其他15個地市消費投訴量均不同程度增長。其中，汕頭、中山增幅最大，分別為去年同期15倍、13倍。各類投訴普遍呈增長態勢，其中電信服務、教育培訓、房屋裝修及物業服務、食品和日用商品等多類投訴漲幅超過50%。

從投訴類別看，2022年上半年，商品與服務投訴均有所上升，服務類投訴同比上升25.29%，占投訴總量62.14%；商品類投訴同比上升27.50%，占投訴總量36.94%。從服務類看，互聯網投訴仍占大頭，主要涉及互聯網接入服務和經營性互聯網服務。

廣東省消費者委員會表示，近年來，關於未成年人遊戲充值、賬號封號、遊戲道具抽獎規則不公平等問題的投訴居高不下，今年上半年廣東各級消委會處理網絡遊戲投訴14914件，同比增長35.92%，呈現「兩高」（高投訴量和高增長率）特點。

此外，電信服務投訴也是消費者投訴服務熱點。上半年處理電信服務投訴，同比增長173.27%。

廣東省消費者委員會指出，各類消費投訴普遍增長，主因是上半年廣東擴內需促消費，消費市場相對活躍、消費總量一定程度增長；同時，個別地區因疫情，市場經營受限，加上居民出行不便，消費合同履行受影響，引發糾紛，增加投訴等。