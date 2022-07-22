陸上半年天災 經濟損失888億元

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸應急管理部新聞發言人申展利21日表示，今年上半年各種自然災害共造成中國大陸各地3914.3萬人次受災，直接經濟損失888.1億元（人民幣，下同）。

中新社報導，今年上半年，中國大陸自然災害以洪澇、風雹、地質災害為主，乾旱、地震、低溫冷凍和雪災、森林草原火災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成3914.3萬人次受災，因災死亡失蹤178人，緊急轉移安置128.2萬人次，倒塌房屋1.8萬間，農作物受災面積3618.9千公頃，直接經濟損失888.1億元。

申展利表示，上半年災害階段性區域性特徵明顯，1-4月，災害形勢較平穩，5-6月洪澇災害較為嚴重，總體上南方災情重於北方。

主要特點是各地降雨量較常年同期偏多，超警河流多，珠江流域汛情重，南方多地出現城鄉內澇、山洪地質災害等，對農業、工礦商貿、基礎設施等造成較大損失。華南、華北、西北等地發生階段性旱情，對局部地區農業生產造成影響。

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