福建拚2025 打兆石化化工產業

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
福建省泉州市泉港區八方碼頭，一件長106.88米、直徑10米、重1144噸的石化重件設備—丙烯丙烷分離塔卸船上岸。（中新社）
福建省泉州市泉港區八方碼頭，一件長106.88米、直徑10米、重1144噸的石化重件設備—丙烯丙烷分離塔卸船上岸。（中新社）

福建省發展和改革委員會21日通報，到2025年，全省規模以上石化化工企業實現營業收入超兆元（人民幣，下同），加快打造六大特色產業集群，力爭營業收入超1000億元的化工園區（集中區）達到4家，營業收入超100億元的化工園區（集中區）達到8家左右，營業收入超100億元的企業達到15家左右。

中新社報導，今年6月總投資420.7億元的福建古雷150萬噸/年乙烯及下游深加工聯合體項目（中沙古雷乙烯項目）獲批覆核准，標誌著福建迄今一次性投資最大的中外合資項目正式落地。

漳州古雷石化基地是大陸七大石化基地之一、福建省石化產業「兩基地一專區」的重點建設區域，在石化產業發展布局、承接台灣石化產業轉移中具有重要地位。目前，初步形成「芳烴-聚酯」「烯烴-塑料」兩條千億能級的產業鏈。

按照規劃，福建以漳州古雷石化基地和湄洲灣石化基地為中心，依託泉港石化工業園區、泉惠石化工業園區、古雷港經濟開發區等主要產業集中區，發揮現有石油化工、有機原料、合成材料等中上游產業優勢，推進原料深加工。

閩台產業融合是福建打造兆元石化化工產業的重要支撐。閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌認為，目前，台灣在石化化工等領域還具有明顯優勢，深化閩台產業合作將助力福建產業現代化。

2020年3月，台灣國喬公司投資泉港石化項目通過福州、泉州、高雄三地視訊連線的特殊方式進行簽約，在泉州泉港石化工業園投資500億元新台幣，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目。

去年8月，海峽兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化項目在古雷建成投產，乙烯等生產裝置打通全流程，實現一次投料開車成功，並產出合格產品。該項目預計年產值超過260億元，可實現年利稅40億元。

福建省發展和改革委員會相關官員表示，將繼續深化閩台產業融合，以古雷石化基地、湄洲灣石化基地為主要依託，發揮有機原料資源優勢，深化石化化工產業對接合作，在台灣傳統優勢領域著力引進一批台資石化下游產業鏈項目，推動閩台企業在研發、標準、品牌、市場等方面合作。

福建 開發區 人民幣

延伸閱讀

海巡06列編福建引擔憂 國台辦再聲稱無海峽中線

在台海部署大型海巡船 國台辦：海峽中線不存在

判若兩喵！橘貓剛剃完毛照鏡子驗收 一看當場石化「懷疑貓生」

習近平寄語海峽青年論壇 為台灣青年創造良好條件

相關新聞

16項違法 滴滴挨罰353億元

經過一年的網路安全審查後，大陸國家互聯網信息辦公室昨公布對滴滴開罰，指滴滴違法違規性質惡劣，對滴滴全球股份有限公司處人民...

大陸驚爆十年退休大潮

北京、江西等地今年將會減少300萬到500萬勞動年齡人口，估計近年每年都有超過2,000萬人退休。新華社旗下「半月談」雜...

福建拚2025 打兆石化化工產業

福建省發展和改革委員會21日通報，到2025年，全省規模以上石化化工企業實現營業收入超兆元（人民幣，下同），加快打造六大...

類信貸影子銀行 官方盯上

繼為河南、安徽五家村鎮銀行「取款難」拆雷後，大陸銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞昨（21）日表示，高風險「影子銀...

百度六代無人車 明年上路

大陸科技巨頭百度，昨（21）日發布第六代量產無人車Apollo RT6，該車具備城市複雜道路的無人駕駛能力，成本為人民幣...

陸上半年天災 經濟損失888億元

大陸應急管理部新聞發言人申展利21日表示，今年上半年各種自然災害共造成中國大陸各地3914.3萬人次受災，直接經濟損失8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。