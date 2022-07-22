福建拚2025 打兆石化化工產業

福建省發展和改革委員會21日通報，到2025年，全省規模以上石化化工企業實現營業收入超兆元（人民幣，下同），加快打造六大特色產業集群，力爭營業收入超1000億元的化工園區（集中區）達到4家，營業收入超100億元的化工園區（集中區）達到8家左右，營業收入超100億元的企業達到15家左右。

中新社報導，今年6月總投資420.7億元的福建古雷150萬噸/年乙烯及下游深加工聯合體項目（中沙古雷乙烯項目）獲批覆核准，標誌著福建迄今一次性投資最大的中外合資項目正式落地。

漳州古雷石化基地是大陸七大石化基地之一、福建省石化產業「兩基地一專區」的重點建設區域，在石化產業發展布局、承接台灣石化產業轉移中具有重要地位。目前，初步形成「芳烴-聚酯」「烯烴-塑料」兩條千億能級的產業鏈。

按照規劃，福建以漳州古雷石化基地和湄洲灣石化基地為中心，依託泉港石化工業園區、泉惠石化工業園區、古雷港經濟開發區等主要產業集中區，發揮現有石油化工、有機原料、合成材料等中上游產業優勢，推進原料深加工。

閩台產業融合是福建打造兆元石化化工產業的重要支撐。閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌認為，目前，台灣在石化化工等領域還具有明顯優勢，深化閩台產業合作將助力福建產業現代化。

2020年3月，台灣國喬公司投資泉港石化項目通過福州、泉州、高雄三地視訊連線的特殊方式進行簽約，在泉州泉港石化工業園投資500億元新台幣，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目。

去年8月，海峽兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化項目在古雷建成投產，乙烯等生產裝置打通全流程，實現一次投料開車成功，並產出合格產品。該項目預計年產值超過260億元，可實現年利稅40億元。

福建省發展和改革委員會相關官員表示，將繼續深化閩台產業融合，以古雷石化基地、湄洲灣石化基地為主要依託，發揮有機原料資源優勢，深化石化化工產業對接合作，在台灣傳統優勢領域著力引進一批台資石化下游產業鏈項目，推動閩台企業在研發、標準、品牌、市場等方面合作。