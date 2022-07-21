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傳經營異常 上海克莉絲汀：著手復工門店8月1日營業

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海台資企業克莉絲汀21日發布告知書表示8月1日門店將恢復對外營業。圖取自克莉絲汀官網
上海台資企業克莉絲汀21日發布告知書表示8月1日門店將恢復對外營業。圖取自克莉絲汀官網

近期有消息稱，上海知名連鎖烘焙品牌克莉絲汀多家門店未恢復營業，預付卡無法兌付，客服電話也無人接聽。對此，克莉絲汀21日在其官方網站發布告知書稱，近日媒體報導部分內容失實，已著手工廠復工的各項準備工作，所有門店將於8月1日對外營業。

克莉絲汀告知書中表示，2020年以來的新冠疫情為其運營帶來沈重打擊，2022年的上海疫情更是讓其經營發展一度陷入停滯。同時，克莉絲汀承諾，因疫情停業期間到期的克莉絲汀卡劵，待門店恢復經營後仍可消費。

公司官網資料顯示，克莉絲汀在1993年由台商羅田安創立於上海，主要生產及銷售烘焙產品，是較早進入大陸市場的外資投資烘焙企業之一。2012年，克莉絲汀在港交所掛牌上市，被外界稱為「烘焙第一股」。但自上市第二年起，業績便由盈轉虧，已連續虧損9年。

據港股克莉絲汀發布的2021年年報，報告期內歸屬母公司淨虧損約人民幣1.7億元，虧損較去年同期擴大約54.1%。此外，年報也提及2021年繼續執行關閉虧損門店策略，關閉門店55家，門店減少也影響了全年收入。

近期，有訊息稱，上海單用途預付卡服務平台對其克莉絲汀商務信用評級為「D級」，並因「未準確傳送發卡信息或報送經營信息」而被列入信用紅色預警單位。

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