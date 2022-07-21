陸官方稱升級「斷卡行動」防洗錢 陸銀高層吐實話：現金壓力強度前所未有

根據包括《證券日報》在內的中國媒體報導，近日中國內地多家銀行儲戶遇到了銀行儲蓄卡被凍結，只能存款不能取款的情況。這與中國政府從2020年10月開始，為了打擊治理電信網絡新型違法犯罪，清理整治涉詐電話卡、物聯網卡以及關聯互聯網賬號所展開的「斷卡行動」有關。但在不久前河南多家銀行儲戶無法取款、申訴被賦紅碼，後爆發大規模群體抗議事件，以及中國各地爛尾樓業主集體掀起「停貸潮」的背景下，如今又出現被「斷卡」儲戶無法取款的情況，引發對中國金融系統穩定的高度擔憂。

2020年10月10日，中國國務院召開了打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會，決定自當天起，在全國範圍內開展「斷卡」行動。打擊範圍包括手機卡和銀行卡。理由是「實名不實人」的「卡」，很可能被用於電信詐騙、網路販毒、網絡賭博等犯罪。據中國官方統計，每年網絡賭博流出的資金已經達萬億級別，難以追查和打擊。

「斷卡行行動」再次升級

早在大約一年前，包括「中國經濟網」在內的官方媒體就報導了「斷卡行動」升級的的消息。2021年7月開始對長期不用的個人銀行賬戶開展清理工作。同時銀行清理的「睡眠賬戶」已經從「長期不動戶」到「一人多賬戶」多範圍清理，同一客戶名下的超量賬戶，也被銀行注銷。

《證券日報》近日發表的報導顯示「斷卡行動」再次升級。報導稱，為防範電信詐騙、反洗錢風險，海南省加大了「斷卡」行動力度。同時，有持卡人稱自己所持有的銀行儲蓄卡被凍結，只能存款不能取款，且線上交易也受到了限制。《證券日報》記者在調查中發現，其他地區也存在上述類似的情況。該報於今年6月8日發表報導稱，僅安徽省一個省公示的聯合懲戒單位和人員就有1392個。

報導稱，目前中國各大銀行正在持續加大對銀行卡的監管。本輪斷卡行動除重點打擊網絡賭博、電信詐騙、虛擬貨幣、洗錢等違法犯罪行為外，賬戶活躍度低、可能存在異常的交易、信息不全等也成為本輪銀行卡封控的重點。

「斷卡行動」的背後

《證券日報》的記者分析稱：如果銀行卡存在異常大筆資金進賬後快速轉出，疑似洗錢；多次凌晨大額消費，疑似賭博；多次整數金額線上掃碼支付，疑似線上賭博下注；虛擬幣交易；風險交易的關聯方等都會發生銀行卡被凍結的可能。

中國大陸地區官方禁止賭博，包括從中國境內通過互聯網從事賭博活動。同時將虛擬貨幣相關業務活動定義為「非法金融活動」，規定境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

雖然中國官方為此輪「斷卡行動」賦予了上述理由。但是一些「躺槍」的儲戶無法取款的情況仍然引發了對中國金融系統穩定的擔憂。一位在中國國有大型銀行最高管理層任職多年的業內人士表示，中國金融系統的流動性風險，也就是缺少資金的風險在新冠疫情爆發前就一直存在。如今新冠疫情馬上走完第三個年頭，中國各大銀行的資金狀況沒有好轉。尤其是在中美貿易戰持續多年，地方債不斷攀高和房地產市場不斷走低，以及依舊實施嚴格疫情「動態清零」封控措施的背景下，銀行等金融系統面臨的現金壓力已經達到了一個前所未有的強度。

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