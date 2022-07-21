轉直營　網紅蛋糕LADY M要求大陸所有門店9月停業

以千層蛋糕聞名的美國網紅蛋糕品牌LADY M，21日透過大陸官方微信公眾號發布公告，表示LADY M大陸門店終止經營，LADY M所有實體門店將於9月10日終止經營，未來將轉為直營。

公告指出，上海牧薪餐飲管理有限公司是大陸LADY M品牌產品的獨家經營者，應LADY M品牌方要求關閉LADY M大陸全部現有門店。

澎湃新聞報導，根據Lady M英文新聞稿指出，LADY M自2017年進入大陸以來，一直與授權合作夥伴合作順利園商業經營管理有限公司（簡稱「順利園」）合作，順利園與LADY M的許可協議於2022年4月9日到期，並且沒有續簽。

LADY M上海南翔印象城店工作人員也表示，因為公司與品牌方LADY M五年合約到期，所以應品牌方要求，大陸所有門店都將關閉。

LADY M在英文稿中提到，計劃將業務轉為100%直營，LADY M首席執行官Ken Romaniszyn表示，「LADY M期待主導在大陸的業務，大陸市場對我們的增長戰略至關重要，我們將全力投入加強我們的業務，並繼續按照我們的品牌標準來服務客戶。」

Lady M大陸官方客服表示，2022年9月10日前，消費者預付卡內有餘額仍然可以到店內正常消費，如果消費者需要退費，需要到LADY M線上小程序登記，審核通過後45個工作日之內完成退費。

公開資料顯示，LADY M是美國紐約甜點品牌，創建於2001年，在全球擁有50多家精品店。上海牧薪餐飲管理有限公司，則是LADY M品牌授權的大陸獨家經營者。天眼查顯示，順利園100%持股牧薪。

界面新聞導，2021年，LADY M就在北京連續關閉並調整了多家門店，曾經的北京首店朝陽大悅城門店、三里屯太古里門店關閉。原本位於二層中心區黃金位置的西單大悅城門店，也遷移至同層西南角較為邊緣的公共區域位置。

而類似「縮減黃金鋪位」的情況在上海和廣州的門店也有發生。在上海環貿iapm商場，LADY M的鋪位從地鐵入口旁的店鋪，調換到了一個面積更小且動線效果普通的位置。

截至6月19日，它在大陸的門店數量在27家左右，除了一線城市，還在杭州、南京、廈門、寧波、天津等地開店，並在華東、華南、華北落成三3家中央工廠。

2017年9月，LADY M在上海國金中心的大陸首店開業，就引發了極火爆甚至失控的局面，排隊6小時，黃牛每片甚至加價人民幣100元。