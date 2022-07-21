快訊

蓮池潭風帆翻覆釀2死…專家反覆看影片 落水關鍵原因曝

影／台中餐廳驚傳爆炸聲後竄濃煙 店家急疏散顧客

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百度無人車黑科技 造價壓低至十分之一

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
百度第六代無人駕駛汽車Apollo RT6。（網路照片）
百度第六代無人駕駛汽車Apollo RT6。（網路照片）

百度推出新一代無人駕駛汽車Apollo RT6，號稱造價只要人民幣25萬元（約新台幣110萬元），只有同業無人車造價的十分之一，預計明年上路，可望讓民眾搭乘無人車的費用減半。

2022百度世界大會21日登場，百度發布第六代無人車Apollo RT6，號稱無人車量產成本只要人民幣25萬元，和大陸普通新能源車價格接近，明年將在百度的無人計程車「蘿蔔快跑」上使用。

百度集團資深副總裁、智慧駕駛事業群組總經理李震宇介紹，Apollo RT6外觀更接近路上行駛的普通車輛，比以往的舊款更加簡潔美觀。在技術上，Apollo RT6搭載相同的兩套自駕系統，多餘的一套感測器和網域控制站可以在一個系統失效時，瞬間接管替代，維持車輛繼續正常行駛。

李震宇說，無人車配備有很多深色雷射雷達感測器，車輛可以看到人看不到的死角，同時車輛做決策的速度也會更快。儘管自動駕駛無法保證零事故，但它發生事故的機率將會遠遠低於人類的駕駛。

目前Apollo RT6還配備有方向盤。李震宇認為，大陸未來無人車拿掉方向盤可以期待，因為目前政策仍設定有約束（要有方向盤），如若政策法規允許，方向盤就可隨時拆掉。

Apollo RT6最大突破是量產成本大降。李震宇表示，以前市面上的無人車大部分都是改裝車，成本在人民幣100萬到200萬左右，但Apollo RT6成本壓縮至25萬元，只有業界的十分之一，和市面上的普通新能源車價格差不多，讓未來搭車的價格比現在下降一半。

百度 人民幣

延伸閱讀

蘋果汽車最新設計曝光：面對面座椅、無方向盤或刹車踏板 可自動駕駛

慣竊凌晨停車場「試車」 他不鎖門鑰匙又放車上成肥羊

有體溫感測器！蘋果智慧表Series 8 將能判斷用戶是否發燒

繼排檔桿和手煞車拉桿後 汽車上哪一些配備還會逐漸消失？

相關新聞

青海沙塵暴 巨型沙牆襲來有如電影場景

青海省海西蒙古族藏族自治州20日發生沙塵暴天氣，滾滾黃沙襲來宛若電影「大片」 上映。視頻顯示，伴隨著呼嘯的風聲，一堵巨型...

西瓜盛產 大陸網紅新職業「驗瓜師」月入可達14萬

夏季盛產西瓜，大陸夏天的「網紅職業」—驗瓜師火了，月入可達3萬（約14萬台幣），一季下來可賺十餘萬（60多萬台幣）。

百度無人車黑科技 造價壓低至十分之一

百度推出新一代無人駕駛汽車Apollo RT6，號稱造價只要人民幣25萬元（約新台幣110萬元），只有同業無人車造價的十...

爛尾樓停貸潮風暴擴大 數百恒大供應商也加入

中國房地產業由爛尾樓引發的「停貸」風暴持續擴大，除已有超過300個盤樓業主「斷供」維權外，網上流傳大批湖北省恒大集團的供...

誰說房價只會漲？ 鄭州跌回5年前

中國房價多年來只漲不跌的趨勢出現逆轉。上海第一財經比對國家統計局歷次公布的70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況發現，包...

陸智慧機新創 攻印度傳捷報

2021年全球晶片荒迫使許多智慧手機製造商延後推出新產品時，中國大陸智慧手機新創公司Realme對印度市場下了重注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。