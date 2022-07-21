百度無人車黑科技 造價壓低至十分之一

百度推出新一代無人駕駛汽車Apollo RT6，號稱造價只要人民幣25萬元（約新台幣110萬元），只有同業無人車造價的十分之一，預計明年上路，可望讓民眾搭乘無人車的費用減半。

2022百度世界大會21日登場，百度發布第六代無人車Apollo RT6，號稱無人車量產成本只要人民幣25萬元，和大陸普通新能源車價格接近，明年將在百度的無人計程車「蘿蔔快跑」上使用。

百度集團資深副總裁、智慧駕駛事業群組總經理李震宇介紹，Apollo RT6外觀更接近路上行駛的普通車輛，比以往的舊款更加簡潔美觀。在技術上，Apollo RT6搭載相同的兩套自駕系統，多餘的一套感測器和網域控制站可以在一個系統失效時，瞬間接管替代，維持車輛繼續正常行駛。

李震宇說，無人車配備有很多深色雷射雷達感測器，車輛可以看到人看不到的死角，同時車輛做決策的速度也會更快。儘管自動駕駛無法保證零事故，但它發生事故的機率將會遠遠低於人類的駕駛。

目前Apollo RT6還配備有方向盤。李震宇認為，大陸未來無人車拿掉方向盤可以期待，因為目前政策仍設定有約束（要有方向盤），如若政策法規允許，方向盤就可隨時拆掉。

Apollo RT6最大突破是量產成本大降。李震宇表示，以前市面上的無人車大部分都是改裝車，成本在人民幣100萬到200萬左右，但Apollo RT6成本壓縮至25萬元，只有業界的十分之一，和市面上的普通新能源車價格差不多，讓未來搭車的價格比現在下降一半。