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林毅夫說台灣科技水準比大陸高 兩岸應緊密合作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。攝影／記者陳政錄
大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。攝影／記者陳政錄

2022兩岸青年峰會在北京舉行，台灣出生的大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫21日應邀於主論壇發表演講。他在會後受訪時說，台灣現在的收入比大陸高，代表科技產業水準比較高，但大陸有市場，如果兩岸經貿能緊密合作，將成為台灣發展的一個重要機遇。

林毅夫在進行主旨演講時說，中國大陸經濟發展面對百年未有之大變局，但預計到2035年之前，仍有每年8%的成長潛力，若利用有各種有利條件克服困難，應能實現每年6%左右的成長；至於2036年到2050年，經濟成長潛力為6%，只要夠努力，應能實現每年4%左右的增長。

他認為，這將使得到2049年，中國大陸人均GDP可達美國的50%、經濟總量達美國的兩倍，世界將出現一個新的穩定發展格局，且在人口基數和社會發展下，包括諾貝爾獎、各領域主要學者、前沿人才也將多數來自中國大陸。

會後，面對記者提問，如何看待被大陸國台辦主任劉結一形容為「台灣青年投身祖國懷抱」的典範，林毅夫說，這是因為改革開放後，中國大陸的快速發展給予很大空間，他才有機會做出一些事情。

他舉自己曾任世界銀行高級副行長、首席經濟學家為例，證明作為發展中國家，中國大陸在改革開放後取得的成就，受到國際上的肯定。

如何看待兩岸經濟合作？林毅夫說，兩岸經濟是高度互補的，合則兩利，現在台灣收入比大陸高，代表科技產業水準比較高，但大陸有市場，若兩岸經貿能緊密合作，是台灣發展的一個重要機遇。他補充，合作是互利共贏的，大陸與台灣合作，也會帶來進一步的發展、技術和動力等。

因此，對於兩岸關係發展，林毅夫指稱，民族復興是共同願望，歷史的潮流浩浩蕩蕩，兩岸青年應協手打破僵局，做出貢獻，在歷史上留下痕跡。

林毅夫出生宜蘭，本名為林正義，1979年在金門服役擔任連長時從馬山泅水至廈門，於大陸發展，成為一名經濟學家。

林毅夫21日在北京出席兩岸青年峰會，在主論壇上發表主旨演講。攝影／記者陳政錄
林毅夫21日在北京出席兩岸青年峰會，在主論壇上發表主旨演講。攝影／記者陳政錄

林毅夫

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