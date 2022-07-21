滴滴因網路安全不合規被處罰86.26億元人民幣

據新華網，根據網路安全審查結論及發現的問題和線索，大陸國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，滴滴全球股份有限公司違反大陸《網路安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣。

7月21日，大陸國家互聯網信息辦公室依據大陸《網路安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規，對滴滴全球股份有限公司處人民幣80.26億元罰款，對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處人民幣100萬元罰款。

去年6 月 30 日晚間，成立 9 年的滴滴正式在紐交所掛牌上市。根據滴滴招股書，2020 年滴滴中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是 1336 億元、23 億元和 58 億元人民幣。在盈利表現上，目前，滴滴出行已經佔據中國網約車市場超過 80% 的份額。

然而，7 月 2 日，大陸網絡安全審查辦公室發布關於對「滴滴出行」啟動網絡安全審查的公告。同時宣布，為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間「滴滴出行」停止新用戶註冊。

7 月 4 日晚間，大陸國家互聯網信息辦公室依據《網路安全法》相關規定，通知應用商店下架滴滴出行 App，根據簡短的官方聲明，「滴滴出行」App 存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。7日，滴滴出行已不能架新客戶。

7月16日，大陸國家網信辦會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網絡安全審查。

12月3日，滴滴出行在官广微博表示，經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。

大陸網友對滴滴被罰巨款則表示，「美國上市數據透明確鑿！」、「滴滴又走到了風口浪尖」、「具體經過說說它怎麼違反數據安全和網路安全法的？」