兩岸青年峰會 劉結一：做更多暖人心、辦實事的工作

2022兩岸青年峰會21日在北京開幕，大陸國台辦主任劉結一表示，將為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台青在大陸創業、就業、生活提供更多便利，不斷完善相關政策和制度安排，「把暖人心，辦實事」的工作，做得更多、更好、更實。

因應中共總書記習近平日前在海峽青年峰會上，透過回信向台青喊話，已舉辦四屆的「兩岸青年交流合作北京峰會」，在今年升格為「兩岸青年峰會」，峰會開幕式、主論壇和專題研討於7月21日至22日舉辦，系列活動將一連延續至9月底。

在21日的峰會開幕式上，首先由北京市長陳吉寧致歡迎詞，接著四名兩岸青年發出「復興有我」倡議，國民黨副主席連勝文以預錄影片方式致辭，前國民黨主席洪秀柱為大會提詞祝福，接著劉結一發表對台灣青年講話。

劉結一首先指稱，2020年來，由於民進黨當局和新冠疫情影響，兩岸交流面臨很多困難，但兩岸同胞走近、走親的願望沒有改變，一系列豐富樣的兩岸交流活動，已經或即將在大陸各地展開。

劉結一強調，隨著中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入穩定的歷史行程，兩岸青年成長成材、建功立業正當時。他說，在「偉大祖國」的廣闊土地上，兩岸青年有無比廣闊的空間發揮聰明才智，有無比廣闊的舞台施展人生抱負。

劉結一舉例，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫，就是台灣青年投身祖國懷抱，在改革開放中成就不凡事業的一個典範，陸方希望看到越來越多的台灣青年，到祖國大陸學習、工作、創業。他說，當前在經濟建設、科學研究、文化、藝術、教育衛生、社區治理、農業農村脫貧攻堅、社會公益和疫情防控等各領域各項事業，都有一大批台灣青年活躍在第一線，與大陸青年共同書寫兩岸青年融合發展的篇章。

他還提到，20日上午，北京市委書記蔡奇與台青座談，不少台青分享自己在京生活、工作的感悟。陸方希望台青多向同學、親朋好友介紹在大陸的所見所聞，多參加交流活動拓展視野，與大陸青年加強交流、共同成長。

展望未來，劉結一說，大陸將認真認真貫徹落實習近平的重要指示要求，為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，創業、就業、生活提供更多便利，不斷完善相關政策和制度安排，把暖人心、辦實事的工作，做得更多、更好、更實。