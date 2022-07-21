特斯拉二季財報亮眼 上海廠年產將達75萬輛 全球第一

特斯拉美國時間20日公布第二季財報，特斯拉第二季度營收169.34億美元，略高於市場預期的168.8億美元，同比增長42%；財報還透露，特斯拉上海超級工廠超越美國加州廠，成為特斯拉全球年產量最高的一座工廠。

澎湃新聞報導，特斯拉披露財報。特斯拉第二季度淨利潤22.59億美元，市場預期為19.84億美元，同比增長98%；調整後每股收益（EPS）為2.27美元，同比增長57%，高於分析師所預期的1.83美元。

在7月20日的特斯拉第二季度財報電話會議上，有投資者詢問特斯拉如何看待在中國市場的競爭。馬斯克說，他非常尊重中國的電動汽車製造商，「他們很聰明，他們很努力，任何沒有他們那麼有競爭力的人都會衰落」。

馬斯克表示，目前最好的中國電動汽車製造商實際上是特斯拉中國。財報顯示，上海工廠在近期進行了產能升級，年產能超過了75萬輛，是特斯拉目前產能最高的超級工廠。

特斯拉美國加州工廠年產能65萬輛，德國柏林工廠和美國德州工廠年產能均超25萬輛。據此前乘聯會公佈的資料，特斯拉中國6月份共計交付7.89萬輛，創歷史新高。今年上半年，特斯拉中國共交付29.5萬輛汽車。

2020年末，特斯拉上海工廠年產能達到25萬輛；2021年，上海工廠年產能逐漸爬升至超45萬輛。

2021年，特斯拉上海超級工廠年度交付量達到484130輛，同比增長235%，占特斯拉全球2021年產能的51.7%。

上海超級工廠系特斯拉全球出口中心，去年，特斯拉上海超級工廠實現超過16萬輛汽車的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲的10多個國家和地區的需求。

特斯拉方面表示，隨著上海工廠和加州弗里蒙特工廠達到有史以來最高的月產量，新工廠產能也在不斷爬坡，相信今年下半年將會看到創紀錄的產量。