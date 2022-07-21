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西瓜盛產 大陸網紅新職業「驗瓜師」月入可達14萬

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
驗瓜師只要三秒鐘就能判定西瓜的好壞。（央視財經）
驗瓜師只要三秒鐘就能判定西瓜的好壞。（央視財經）

夏季盛產西瓜，大陸夏天的「網紅職業」—驗瓜師火了，月入可達3萬（約14萬台幣），一季下來可賺十餘萬（60多萬台幣）。

央視財經報導，「西瓜之鄉」河南商丘市的夏邑縣，驗瓜師的收入有的高得令人咋舌。夏邑縣40歲的驗瓜師孫紅凱說， 我只要搭手一拍，3秒鐘，裡面啥情況，我心裡就明白。

為了保證售賣西瓜的品質，在夏邑縣北嶺鎮的各個西瓜交易點，大都配備了一到兩名驗瓜師。自5月份以來，經過孫紅凱檢驗的夏邑西瓜，已有百餘萬斤（一斤500克）。他驗一個瓜也就3秒鐘，一看、二拍、三手感。

只要是成熟度不夠、重量偏小的西瓜，孫紅凱都會退給瓜農。驗過的西瓜通過電商平台，從夏邑直接發往大陸全國各地。

電商平台商家稱，驗瓜師每個月平均收入是三、四萬元，一季度是三個月，差不多有十幾萬元。

挑選西瓜一般只需掌握4個竅門。1是看瓜藤。新鮮西瓜的瓜藤嫩綠飽滿，距離採摘時間較近，水分流失少。如果瓜藤乾枯，說明採摘後放置時間過長，西瓜已不夠新鮮。此外，看瓜臍也能辨別西瓜的好壞，一般瓜臍向內凹或面積小的口感更甜。

2是摸表皮。新鮮的西瓜表皮較硬且光滑，放置久的西瓜其內部的果肉發生變質，從而影響到果皮的硬度，用手摸上去會感覺很軟。

3是彈瓜皮。將西瓜托於掌中，用另一隻手的手指輕彈西瓜皮。如果聲音比較悶，則代表西瓜不夠熟；如果聲音是清脆的咚咚聲，則說明西瓜已成熟。

4是掂重量。一般情況下，大小相似的西瓜，生瓜要比熟瓜輕一些。挑選時，雙手可同時掂量，選擇較重的那一個。

大陸西瓜盛產催生網紅職業驗瓜師，月收入可達14萬台幣。（央視財經）
大陸西瓜盛產催生網紅職業驗瓜師，月收入可達14萬台幣。（央視財經）

西瓜 電商 網紅

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