陸開通185萬個5G基地台

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工信部信息通信管理局負責人王鵬19日在國新辦記者會上表示，中國大陸累計建成開通5G基地台185.4萬個，其中二季度新增基地台近30萬個。

新華社報導，信息基礎設施建設為數位經濟發展夯實基礎。上半年，網上購物、在線教育、遠程醫療等全面提速，數位產業保持良好增長趨勢。截至6月底，電子信息製造業、軟體業、通信業和互聯網的收入總規模突破人民幣10兆元。

會上發布的數據顯示，「5G+工業互聯網」建設項目超過3100個，其中二季度新增項目700個。

「下一步將深化5G共建共享，力爭全年新建開通5G基地台60萬個。」王鵬說，將加快推動工業互聯網升級，一體化推進試點示範，助力產業數位化轉型。

基地台 人民幣

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