廣東上半年外貿進出口增2.8%
據大陸海關總署廣東分署19日發布，2022年上半年，廣東外貿進出口3.91兆元（人民幣，下同），增長2.8%。其中，出口2.47兆元，增長7.3%；進口1.44兆元，下降4%。單6月，廣東外貿進出口7034.2億元，增長7.1%，其中出口增11.6%。
新華社報導，廣東貿易結構不斷優化。上半年，廣東一般貿易進出口2.13兆元，增長6.4%，占廣東進出口總值的54.5%，較去年同期提升1.8個百分點；保稅物流增長4.9%。
廣東對東協、歐美等主要貿易夥伴進出口實現正增長。上半年，廣東對東協進出口6175.6億元，增長4.9%，東協為廣東第一大貿易夥伴；對美國、歐盟進出口分別增長18.8%、11%。
廣東機電產品和勞動密集型產品出口均增長。上半年，廣東出口機電產品1.66兆元，增長4.8%，占廣東出口總值67.4%。同期，廣東出口勞動密集型產品4014.2億元，增長6.1%，其中，出口鞋靴、箱包達雙位數增長。進口方面，上半年，廣東進口積體電路增長2.7%；同期，進口糧食增加30.3%，進口原油增加22.6%。
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