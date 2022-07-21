RCEP出口 陸企半年省關稅7.1億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸海關總署19日發布數據，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）自2022年1月1日生效半年來，中國大陸出口企業申領RCEP原產地證書和開具原產地聲明26.6萬份、貨值979億元（人民幣，下同），可享進口國關稅減讓7.1億元；RCEP項下享惠進口貨值238.6億元，減讓關稅5.2億元。

新華社報導，為推動RCEP實施，大陸海關總署發布「經核准出口商」制度；優化出口原產地證書網上申領、智能審核、自助列印等功能；充分利用RCEP原產地聯絡機制，協調24批次46.9億元的出口貨物順利享惠；協調促成7個成員國接受中國大陸出口企業自助列印原產地證書，出口企業超過85%的RCEP原產地證書享受此便利；對於進口企業因外方原因尚未取得原產地證明的貨物實行擔保放行，企業事後補交證明享惠進口73億元。

與此同時，大陸海關還持續深化與RCEP成員國在海關檢驗檢疫領域的交流與合作，務實推進RCEP成員國優質農產品對大陸出口，與緬甸、柬埔寨簽署農產品輸大陸議定書；對RCEP成員國新發布技術性貿易措施開展動態監測和分析梳理，交涉應對19項不合理措施；對RCEP涉海關章節規則進行解讀，發布案文規則解讀及出口玩具、水產品、建築衛生陶瓷措施指南等，引導企業用好RCEP各項規則。

海關 緬甸

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