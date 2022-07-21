就業新磁極 縣域產業扮領頭羊

自動轉盤式擠奶器、羔羊自主哺乳系統、智能機器人飼餵系統…走進位於陜西省寶雞市隴縣的一家羊舍，裡面的科學化飼養和規模化管理令人眼前一亮。

新華社報導，隴縣地處關山東麓，擁有廣闊的天然林區和草場。近年來，隴縣將奶山羊產業作為首位產業推動發展，產業鏈不斷拓展延伸，奶山羊成為當地的富民產業「領頭羊」，也成為吸納就業的新磁極。

陜西和氏乳業集團是一家集飼草種植、奶山羊養殖和乳品生產研發為一體的乳製品加工企業，目前擁有1200多名員工。

「奶山羊產業發展，讓越來越多的農戶『嵌』在產業鏈中就業。」據集團總經理李軼超介紹，除企業員工外，集團還帶動當地約1500人從事相關產業，包含青貯玉米、紫花苜蓿等牧草種植，以及奶山羊養殖、奶站榨乳和收儲等工作。

憑藉著優越的地理資源和完善的產業鏈條，隴縣全域已建成規模羊場184個，奶山羊存欄量約52萬隻，全產業鏈產值超過人民幣70億元，飼草種植、有機肥生產等相關產企業陸續落戶，帶動脫貧群眾4861戶。

近年來，大陸多地相繼推出各類舉措，助力縣域產業突出特色，圍繞主導產業創造更多就業機會。廣西壯族自治區發布措施，支持縣域特色優勢主導產業集聚發展，並推動縣域人才培養引進；陜西省提出，圍繞縣域主導產業用工需求，加大訂單式培訓力度，提升縣域專業技術人才自給率。

2022年大陸中央一號文件指出，大力發展縣域範圍內比較優勢明顯、帶動農業農村能力強、就業容量大的產業，推動形成「一縣一業」發展格局。

作為矮砧蘋果生產基地和苗木繁育基地，寶雞市千陽縣的矮砧蘋果種植面積達13萬畝，苗木繁育基地達3萬畝，吸引海升、華聖等12家果業龍頭企業入駐。

「矮砧蘋果每畝最多可種植190株，盛果期畝產達4噸，比一般蘋果掛果早、畝產高。」今年25歲的李靜在大學畢業後入職當地一家果業公司。她表示，千陽縣的資源稟賦和堅實的產業基礎讓農學專業出身的她決定返鄉就業，從事苗木培育工作。

中國人民大學公共管理學院副教授張瓊表示，隨著與周邊鄉鎮和上下游企業進一步打通，縣域經濟將有力帶動脫貧戶就業，並吸引部分外出勞動力回流，為就業群體提供廣闊的就業市場。