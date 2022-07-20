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活絡房市 哈爾濱將對新建商品房購買者契稅全補貼

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為挽救房市，哈爾濱市曾在去年推出十六條措施，被視為大陸救樓市的第一槍。（東方衛視截圖）
為挽救房市，哈爾濱市曾在去年推出十六條措施，被視為大陸救樓市的第一槍。（東方衛視截圖）

黑龍江哈爾濱市將對民眾在哈市主城九區內購買新建商品住房者，給予全額契稅補貼；對於購買二手房的給予50%契稅補貼。這將使房地產市場陷入停滯的哈市，較為活絡。這也是大陸第一個為購買新房者免契稅的城市。

據樂居財經報導，哈爾濱市住建局表示，在7月22日至31日舉行的哈爾濱市商品房展銷會暨二手房交易大會，以及線上房展會期間，將對個人在哈市主城9區內購買新建商品住房者給予全額契稅補貼；對於購買二手房的給予50%契稅補貼。

中行、郵儲、中信、華夏、民生、農商，六家銀行也將在房展會期間推出貸款優惠政策，比如專屬綠色通道、資料齊全即時審批、提前還款無違約金等優惠金融政策。

同時，本次房展會期間，購房人可同時享受哈爾濱市推出的相關補貼政策。

業內人士認為，此舉能夠降低市民購買房地產成本，降低購房壓力，並有助於刺激購房需求、激活市場交易。

哈爾濱市有關部門負責人則表示，今年上半年，哈爾濱疫情反覆，房地產市場陷入停滯，去庫存壓力較大。此次房展會既是哈爾濱落實國家及黑龍江省穩住經濟大盤部署的要求，也是促進房地產市場健康發展、增強市場活力和信心的重要舉措。

一參展品牌房企項目行銷負責人說：「2022年上半年受疫情影響，客戶觀望情緒愈發嚴重，置業需求被抑制，導致商品房市場成交乏力，企業和項目壓力很大。現在，政府出臺利企惠民政策，企業也願意推出優惠房源參展：一方面能夠加強企業對市場和購房者的瞭解，進而促進銷售；另一方面也能夠加強房企間聯繫，形成市場合力，共渡難關。」

據同策同程數據顯示，2022年上半年哈爾濱商品房供應111.6萬㎡，同比下降62%，成交116.6萬㎡，同比下降44%。

房地產 二手房 疫情

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