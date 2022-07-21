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上海企業獎勵 發數位人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國建設銀行上海市分行消息，該行近日聯手上海市青浦區人力資源和社會保障局，成功通過建行櫃面代發系統，在上海市首次以數位人民幣形式，發放了三百餘萬元的企業人才補貼獎勵。

中新社報導，此次人才補貼的發放工作是上海落實城市數位化治理、應用數位人民幣方式兌付人才補貼的一次探索。為此，建設銀行上海市分行、青浦區人力資源和社會保障局精心準備業務和技術，選擇人才較為集聚並獲「2021年度青浦區創新創業人才團隊獎」的ZKH工業超市（上海）有限公司和上海JF科技發展有限公司開展先行試點，以數位人民幣形式發放人才補貼。

業內人士表示，上海首次發放數位人民幣企業人才補貼獎勵，豐富了數位人民幣的應用場景，拓展了數位人民幣的業務範圍，助力政府全面構建數位經濟新格局、打造人才新重鎮，是銀政合作新形式的有益探索。

建行上海市分行方面稱，將繼續以數位人民幣為支點，聚焦連接政府、牽手企業、服務客戶，促進完善數位人民幣應用生態體系，有力推動數位人民幣加速融入數位經濟新布局。

數位人民幣 上海

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