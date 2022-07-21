天津 上半年外貿逾9千億人民幣

天津海關19日召開記者會，通報今年上半年天津口岸外貿進出口情況。天津海關副關長譚緒良通報，上半年天津口岸進出口總值為9381.5億元（人民幣，下同），同比增長21.9%；其中，出口4815.5億元，增長33.6%；進口4566億元，增長11.7%。對一帶一路沿線國家進出口3042.7億元，增長42.6%。

中新社報導，上半年，天津口岸進出口同比增長21.9%，高於全大陸平均增速12.5個百分點，進出口規模再創新高。天津口岸進出口值位列全大陸口岸第6位，比去年同期提高1位。月度進出口值自2021年1月以來連續18個月保持兩位數增長。

市場多元化取得積極進展，對一帶一路沿線國家增速高於整體。上半年，天津口岸主要貿易夥伴進出口值均保持增長。對一帶一路沿線國家進出口3042.7億元，增長42.6%，佔同期進出口總值的32.4%。此外，RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）正式生效已滿半年，上半年天津口岸對RCEP貿易夥伴進出口2973.7億元，增長18.2%，佔同期進出口總值的31.7%。

出口方面，上半年，天津口岸出口機電產品1835.5億元，增長19.9%，是口岸第一大類出口商品，其中電工器材和汽車出口均增長超過3成。此外，出口鋼材1040.2億元，增長53.1%。 進口方面，機電產品、農產品、大宗能源商品保持增長。上半年，天津口岸進口機電產品1620.1億元，增長3.1%。其中，汽車15.27萬輛，增加7.1%，列全大陸口岸第2位，比去年同期提高1位；飛機27架，列全大陸口岸第1位。進口農產品893.1億元，增長20.9%。其中進口肉類282.2億元，增長16.6%；進口大豆193.2億元，增長33.2%。