聽新聞
test
0:00 / 0:00

天津 上半年外貿逾9千億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
天津口岸上半年對一帶一路沿線國家進出口增長42.6%。圖為貨車在天津港太平洋國際集裝箱碼頭運輸集裝箱。（新華社）
天津口岸上半年對一帶一路沿線國家進出口增長42.6%。圖為貨車在天津港太平洋國際集裝箱碼頭運輸集裝箱。（新華社）

天津海關19日召開記者會，通報今年上半年天津口岸外貿進出口情況。天津海關副關長譚緒良通報，上半年天津口岸進出口總值為9381.5億元（人民幣，下同），同比增長21.9%；其中，出口4815.5億元，增長33.6%；進口4566億元，增長11.7%。對一帶一路沿線國家進出口3042.7億元，增長42.6%。

中新社報導，上半年，天津口岸進出口同比增長21.9%，高於全大陸平均增速12.5個百分點，進出口規模再創新高。天津口岸進出口值位列全大陸口岸第6位，比去年同期提高1位。月度進出口值自2021年1月以來連續18個月保持兩位數增長。

市場多元化取得積極進展，對一帶一路沿線國家增速高於整體。上半年，天津口岸主要貿易夥伴進出口值均保持增長。對一帶一路沿線國家進出口3042.7億元，增長42.6%，佔同期進出口總值的32.4%。此外，RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）正式生效已滿半年，上半年天津口岸對RCEP貿易夥伴進出口2973.7億元，增長18.2%，佔同期進出口總值的31.7%。 　　

出口方面，上半年，天津口岸出口機電產品1835.5億元，增長19.9%，是口岸第一大類出口商品，其中電工器材和汽車出口均增長超過3成。此外，出口鋼材1040.2億元，增長53.1%。 　進口方面，機電產品、農產品、大宗能源商品保持增長。上半年，天津口岸進口機電產品1620.1億元，增長3.1%。其中，汽車15.27萬輛，增加7.1%，列全大陸口岸第2位，比去年同期提高1位；飛機27架，列全大陸口岸第1位。進口農產品893.1億元，增長20.9%。其中進口肉類282.2億元，增長16.6%；進口大豆193.2億元，增長33.2%。

一帶一路 海關 人民幣

延伸閱讀

疫情衝擊中國房市 唐山等34城市房價跌回2年前

中部六省領跑 江西外貿成績亮眼

東協注活水 廣西外貿連4月增長

天津北辰區發生爆炸事故 至少八人受傷

相關新聞

李克強：穩住經濟 不預支未來

大陸國務院總理李克強十九日晚間表示，確保大陸經濟運行在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，經濟增速高一點低一點都是可以接受...

就業新磁極 縣域產業扮領頭羊

自動轉盤式擠奶器、羔羊自主哺乳系統、智能機器人飼餵系統…走進位於陜西省寶雞市隴縣的一家羊舍，裡面的科學化飼養和規模化管理...

2022浙江台灣周 簽約56億美元

「2022浙江台灣周」20日在杭州開幕，累計今年浙江省已簽約台資項目56.14億美元，較上一屆浙台周投資總額增長16%。

天津 上半年外貿逾9千億人民幣

天津海關19日召開記者會，通報今年上半年天津口岸外貿進出口情況。天津海關副關長譚緒良通報，上半年天津口岸進出口總值為93...

數位經濟產業合作峰會 紹興舉行

作為2022浙江·台灣周的重要組成部分，海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作峰會，19日在浙江紹興舉行。該峰會透露，紹興將打...

北京上半年進出口 同比增17.2%

據北京海關統計，2022年上半年北京地區（含大陸中央在京單位）進出口總值1.68兆元（人民幣，下同），較2021年同期增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。