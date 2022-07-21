北京上半年進出口 同比增17.2%

據北京海關統計，2022年上半年北京地區（含大陸中央在京單位）進出口總值1.68兆元（人民幣，下同），較2021年同期增長17.2%。其中，進口1.43兆元，增長25.3%；出口2517.4億元，下降14.3%。

中新社報導，據北京海關統計分析處負責人介紹，上半年北京地區對一帶一路沿線國家（64國）進出口7421.2億元，增長33.1%，高於同期地區外貿整體增速15.9個百分點，佔同期地區進出口總值的44.2%。

資訊技術產業成為北京外貿發展的新引擎。今年上半年，北京地區進口積體電路175.6億元、增長62.9%，進口半導體製造設備87.7億元、增長160%；出口積體電路128.5億元、增長51.2%，出口中央處理部件36.6億元、增長247.1%。

同期，北京地區汽車出口強勢增長。出口汽車4.9萬輛、增加27.9%，價值43.5億元、增長32.2%。

據海關介紹，北京地區總部經濟特色明顯，外貿主體集中度進一步提升。上半年國有企業進出口1.22兆元，增長28.9%，占地區進出口總值的72.8%。

今年以來，北京海關通過多項舉措，確保大陸海關總署《關於促進外貿保穩提質的十條措施》落實落地，為北京外貿持續平穩向好增添了韌勁，注入了活力。該關對北京雙樞紐空港電子貨運平台系統的核心系統——北京海關物流監控系統進行升級改造，打通了北京首都機場和大興機場間提交貨、查驗、退貨等空港業務全流程，為企業提供「通關+物流」一站式服務。

統計數據顯示，上半年北京海關進出口整體通關時間分別為28.86小時、0.77小時，與2017年相比分別壓縮了73.21%、89.58%，處於歷史最好水平區間。