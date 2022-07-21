聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位經濟產業合作峰會 紹興舉行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

作為2022浙江·台灣周的重要組成部分，海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作峰會，19日在浙江紹興舉行。該峰會透露，紹興將打造海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區。

中新社報導，大陸國台辦近期發布的《國務院台辦關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的若干措施》明確：構建產業合作新平台，促進浙台產業融合發展。其中就包括支持紹興市創建海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區。 　　

在紹興地區擁有豐富的數位經濟資源優勢，也是台商投資的一片熱土。

中國科學院院士楊德仁在峰會上說，台灣數位經濟產業發達、資源豐富，其產業優勢與紹興的產業發展需求高度匹配，合作空間廣闊。 　會上介紹了海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區的戰略構想，計劃將加快培育發展數位光電新興產業、積極打造高端智能裝備產業鏈、推進優勢產業數位化轉型升級等六大發展方向，並構建一區兩園總體布局，即建設峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區和海峽兩岸（紹興）數位經濟先進製造產業園、海峽兩岸（紹興）數位經濟臨空產業園。現場，包括數位經濟產業項目在內的14個項目進行了簽約。

德仁 共同富裕

延伸閱讀

大陸城市提升AI運算力 帶動數位經濟同步推升GDP成長

世界500強企業 212家投資江西

中日韓工商大會 共探RCEP合作

東數西算銀川基地啟用

相關新聞

李克強：穩住經濟 不預支未來

大陸國務院總理李克強十九日晚間表示，確保大陸經濟運行在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，經濟增速高一點低一點都是可以接受...

就業新磁極 縣域產業扮領頭羊

自動轉盤式擠奶器、羔羊自主哺乳系統、智能機器人飼餵系統…走進位於陜西省寶雞市隴縣的一家羊舍，裡面的科學化飼養和規模化管理...

2022浙江台灣周 簽約56億美元

「2022浙江台灣周」20日在杭州開幕，累計今年浙江省已簽約台資項目56.14億美元，較上一屆浙台周投資總額增長16%。

天津 上半年外貿逾9千億人民幣

天津海關19日召開記者會，通報今年上半年天津口岸外貿進出口情況。天津海關副關長譚緒良通報，上半年天津口岸進出口總值為93...

數位經濟產業合作峰會 紹興舉行

作為2022浙江·台灣周的重要組成部分，海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作峰會，19日在浙江紹興舉行。該峰會透露，紹興將打...

北京上半年進出口 同比增17.2%

據北京海關統計，2022年上半年北京地區（含大陸中央在京單位）進出口總值1.68兆元（人民幣，下同），較2021年同期增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。