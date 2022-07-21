數位經濟產業合作峰會 紹興舉行

作為2022浙江·台灣周的重要組成部分，海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作峰會，19日在浙江紹興舉行。該峰會透露，紹興將打造海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區。

中新社報導，大陸國台辦近期發布的《國務院台辦關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的若干措施》明確：構建產業合作新平台，促進浙台產業融合發展。其中就包括支持紹興市創建海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區。

在紹興地區擁有豐富的數位經濟資源優勢，也是台商投資的一片熱土。

中國科學院院士楊德仁在峰會上說，台灣數位經濟產業發達、資源豐富，其產業優勢與紹興的產業發展需求高度匹配，合作空間廣闊。 會上介紹了海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區的戰略構想，計劃將加快培育發展數位光電新興產業、積極打造高端智能裝備產業鏈、推進優勢產業數位化轉型升級等六大發展方向，並構建一區兩園總體布局，即建設峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區和海峽兩岸（紹興）數位經濟先進製造產業園、海峽兩岸（紹興）數位經濟臨空產業園。現場，包括數位經濟產業項目在內的14個項目進行了簽約。