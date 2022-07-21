2022浙江台灣周 簽約56億美元

「2022浙江台灣周」20日在杭州開幕，累計今年浙江省已簽約台資項目56.14億美元，較上一屆浙台周投資總額增長16%。

據統計，2022年浙江台灣周期間，有53個投資項目簽約，投資總額達36.14億美元，加上年初台商台企融入新發展格局暨新年座談會上簽約的20億美元台資項目，累計今年浙江省已簽約台資項目56.14億美元。

現場還發布台商台企參與高品質發展共同富裕示範區的共同倡議書。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平在致詞時表示，世界正經歷百年未有之變局，大陸中央和地方高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步證明大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地大、長期向好的基本面不會改變。

張平指出，台灣同胞應堅決維護一個中國原則和九二共識政治基礎，多謀增進同胞福祉之策，多做加強交流合作之事，多為促進心靈契合之舉。

他強調，大陸始終是台商台企投資興業的熱土，兩岸企業應通過資源要素優化配置和優勢互補，共同推進兩岸產業高品質對接，促進兩岸經濟深度融合，壯大中華民族經濟，在提升中華民族經濟全球競爭力的進程中實現共同發展。

大陸國務院台辦副主任龍明彪表示，今年以來，大陸經濟運行頂住放緩壓力，兩岸經貿合作克難前行，穩中有進，大陸將持之以恆為台胞台企辦實事，做好事、解難事，不斷增強獲得感、幸福感、安全感。

龍明彪指出，今年5月國台辦公布支持浙江高品質發展，建設共同富裕示範區的12條措施，助力浙江高品質發展，加快建成共同富裕示範區，希望廣大台商朋友持續關注浙江，加大投資浙江，在分享機遇中與浙江攜手發展進步。

浙江省委常委、常務副省長徐文光提到，將一如既往為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，並推出更多服務台商台企的新舉措，不斷提升台胞台商的獲得感、幸福感和認同感，讓台商台企在浙江更好紮根，發展得更快更好。近年來浙江深入貫徹大陸國家主席習近平在浙工作時提出的「東引台資」戰略，落實各項惠台利民措施，大力推進兩岸經貿合作，取得了豐碩成果。

本屆「浙江．台灣周」以「新格局、新機遇、新發展」為主題，共有來自兩岸的工商界代表350人出席，除了在杭州舉辦開幕式和主場活動外，還在嘉興、寧波、溫州、台州、紹興等地舉辦專場和專題活動。