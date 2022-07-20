大陸加快處置爛尾樓 多地政府推一盤一策

大陸針對爛尾樓問題加速處置，近期各地包括寧波、咸陽、遂寧、鞏義、洛陽、駐馬店、平頂山、綿陽等近十個城市對區域內房企展開約談、瞭解問題樓盤復工難題，或推出「一對一幫扶」、「一盤一策」等方案，幫助問題樓盤化解風險。

第一財經報導，從各地政府到相關房企，目前各方均在推動專案復工，防止問題專案演化為爛尾樓，減緩停貸潮大範圍蔓延。有鄭州爛尾樓盤業主表示，停貸本身不是目的，最終還是希望在各方商談與努力下，樓盤能交付到手，走出這場風波。

據「咸陽住建」官微19日公布訊息，陝西咸陽市住建局近日已召開房企約談會，會議建立了「一對一幫扶」政策，即一個科室幫扶一家企業，促進問題儘早解決。

同日「遂寧住建」官微發布消息稱，近日已印發通知，指導各轄區展開房地產企業和房地產項目掛聯工作，共有83個在建和待建地產項目納入掛聯範圍，每個項目由一名縣（市、區）、市直園區縣級領導「一對一」掛聯，掛聯領導要全面掌握相關專案情況，原則上每月展開一次對接、溝通和服務工作，化解房企發展難題。

在樓盤停工現象較為密集的河南省，多個城市也加大了應對力度。南洛陽市瀍河回族區官網顯示，18日該區召開問題樓盤化解處置推進會，強調充分認清問題樓盤化解情況複雜、責任重大，要著眼保交房、早交房，壓實各方責任，推動各環節工作落實。