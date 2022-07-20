陸媒：雙城論壇是兩岸重要交流平台，要持續辦下去！

以「韌性 永續 人文」為主題的2022台北上海城市論壇19日透過視訊在兩地同步舉行。但針對雙城論壇未來是否續辦，民進黨台北市長參選人陳時中稱，未來有實質的意義才會辦，「目前不宜辦」。上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》則引述學者與台商看法強調，「這一兩岸重要交流平台要持續辦下去！」

今年雙城論壇，台北與上海有關單位以「雲簽約」方式簽署了循環經濟、圍棋運動、智慧交通經驗交流合作備忘錄。至此，兩市交流合作項目已增至42個。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，雙城論壇為兩市民眾搭橋梁、增了解、添福祉，已成為兩岸城市交流的典範，是目前兩岸城市間重要的機制化交流平台。

「在這一機制化雙向交流平台之下，上海台北不僅開展了涉及經濟民生、科技產業、智慧城市、防疫合作等領域的高質量交流，而且從兩市高層到社區基層都踴躍參與，由上至下提升城市治理能力，進而惠及雙城千家萬戶」，倪永杰說。

上海國際問題研究院副院長嚴安林認為，雙城論壇是對兩岸和平發展、融合發展呼聲的積極響應。「從滬台雙方每次都積極準備、認真參與之中，看到了民心所向與民眾期待，期待雙城論壇能持續辦下去，交流更廣，合作更深，惠及更多民眾，為兩岸關係和平發展提供能量、貢獻力量」。

上海市台協副會長、上海冠軍貿易有限公司總經理江錫毅告訴《上觀新聞》，他希望借助論壇了解滬台未來的發展方向，同時也為企業在疫情下覓得新商機。「台北與上海的高新技術發展得都不錯，期望通過兩地合作，造福兩地企業與民眾。」

在上海虹梅街道的台籍青年義工簡敏安表示，希望兩地青年能多溝通、多交流、多認識彼此，建立起信任、包容與尊重，期待雙城論壇能繼續成為溝通兩岸青年的橋樑。