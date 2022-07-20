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傳波洛西下月訪台 大陸官媒威脅：祝你「平安」！

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
針對美國聯邦眾議院議長波洛西可能，大陸央視新聞發表語帶威脅的評論稱，「祝你『平安』！」（截圖自央視新聞APP）
針對美國聯邦眾議院議長波洛西可能，大陸央視新聞發表語帶威脅的評論稱，「祝你『平安』！」（截圖自央視新聞APP）

美國聯邦眾議院議長波洛西（大陸譯為「佩洛西」）傳出計畫下月將訪問台灣，以展現對台灣的支持。大陸央視新聞19日深夜發布一則題為「還想登『台』表演？佩洛西，祝你『平安』！」的評論稱，「如果美方一意孤行，中方必將堅決反制」。

對於波洛西可能訪台，環球時報前總編輯胡錫進19日也撰文建議，屆時解放軍戰機可以選擇在適當距離上「伴飛」波洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸。

胡錫進稱，「這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣島，將是一個比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例。那樣的話，我們大概反而要感謝佩洛西，是她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。」

胡錫進並指出，為實現解放軍戰機飛越台灣島，大陸必須全面做好軍事對抗的準備。「解放軍戰機遲早是要飛越台灣島的，如果台軍膽敢向解放軍戰機開火，那麽回應他們的必將是擊落台戰機或打擊台軍基地的堅決行動，如果美台想要全面戰爭，那麽解放台灣的時刻就將到來。」

大陸外交部發言人趙立堅19日則表示，如果波洛西訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎。中方必將採取堅決有力措施，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

波洛西 胡錫進

延伸閱讀

環球時報：波洛西若訪台將是美國對中國最惡劣的挑釁

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