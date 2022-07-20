保證只賺不賠？深圳推三年「相互回購」房屋創新制度

大陸各地吸引人才手段多有創新，最新的個案是深圳市推出「青年人才共有房計畫」，青年先付一半房價，只要三年內房價上漲，則可按原價購買另一半，若是房價下跌則可原價回售，據指出這是全大陸首次端出這種政策。

澎湃新聞報導，深圳市企業人力資源發展促進會聯合深圳安佳建實業發展有限公司，在7月16日發佈「青年人才共有房計畫」，將對符合標準的青年人才開放50套位於深圳寶安區的產業公寓「朗峻．107數字花園」，企業和青年人才共同持有該房產權，預計該建案於2022年年底竣工。

這個創新的計畫內容是，三年之後，如果房價出現上漲，青年人才可以選擇向企業按照原價購買剩下的一半產權；如果三年後房價下跌，企業則將向青年人才按原價回購一半產權，確保青年人才置業無憂。

對於這項措施，第三方研究機構易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，深圳發佈「青年人才共有房計畫」，創新了住房產品和交易模式，對於全大陸其他城市具有積極的借鑒意義。他認為，此次計畫比傳統的共有產權住房的內容有更進一步的創新，值得行業的關注。他也提到，類似互相回購的做法，其實關注到了房價的波動，過去有一些建商其實也有此類產品創新，類似房價若下跌可以無條件賠付等，「這是對購房者尤其是青年人最大的保障，進一步體現了深圳在青年人住房方面的創新」。