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大陸夏糧豐收 上半年產量1.47兆公噸創歷史新高

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸2022年夏糧創下歷史新高產量，絕大多數都是小麥，2022年6月20日，在山東省榮成市滕家鎮東灘郭家村的小麥田裏，村民在收獲小麥。（新華社）
大陸2022年夏糧創下歷史新高產量，絕大多數都是小麥，2022年6月20日，在山東省榮成市滕家鎮東灘郭家村的小麥田裏，村民在收獲小麥。（新華社）

大陸近年相當在意「把中國人的飯碗牢牢端在自己手上」的糧食安全問題，官方也祭出許多政策推廣糧食增產，最新數據顯示，2022年上半年的夏糧產量，創下歷史新高。

觀察者網消息，大陸農業農村部20日上午舉行記者會，公布上半年的夏糧產量為2,948億斤（約為1兆4,740萬公噸），創下歷史新高，也較2021年上半年增加28.7億斤（約為143.5萬公噸）。

在結構上，「夏糧小麥增產豐收成為上半年三農乃至經濟社會發展的突出亮點」，小麥產量2,715億斤（約為1兆3,575萬公噸）、增加25.7億斤（約為128.5萬公噸），優質專用品種占比38.5%、提高1.2%，豆油料擴種成效明顯，夏收油菜籽實現「三增」：面積超過1億畝，單產創歷史新高，產量是6年來增加最多的一年。另外，大豆玉米帶狀複合種植1,500多萬畝，預計大豆面積增加較多。

根據大陸官方今年的計畫，是要確保全年糧食產量保持在1.3兆斤（約為5兆5,000萬公噸）以上作為底線任務。

小麥 食安

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