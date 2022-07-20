李克強：穩就業穩物價是當前最重要工作

大陸國務院總理李克強19日表示，中國經濟頂住了下行壓力、實現了企穩回升，但基礎還不牢固。最重要的是穩就業穩物價，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。

新華社報導，李克強19日在出席世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話會時表示，受新一輪疫情等超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力陡然加大，4月份主要指標深度下跌。經採取應對措施，5月份主要經濟指標下滑勢頭放緩，6月份經濟企穩回升，主要指標較快反彈、由負轉正，城鎮調查失業率明顯下降，帶動二季度GDP同比正增長，上半年增長2.5%，這是極為不易的。

他說，中國經濟頂住了下行壓力、實現了企穩回升，但基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍然需要付出艱苦努力。中國經濟體量大，上半年能夠在短期下滑後較快企穩恢復，主要是大陸著力保市場主體穩就業、穩物價保民生，發揮了重要支撐作用。

李克強強調，中國將保持宏觀政策連續性、針對性，爭取全年經濟發展達到較好的水準。經濟運行保持在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，只要就業比較充分、居民收入增加、物價運行平穩，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。經濟運行在合理區間，也意味著宏觀經濟能夠持續健康發展。

他在提到對外開放部分時表示，中國經濟已經深度融入世界，對外開放是中國的基本國策。中國將堅定不移深化高水準對外開放，開放大門會越開越大。

李克強說，中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國。中國的市場也是世界的市場。中國會持續向發達國家、發展中國家全方位開放，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，推動自由貿易、公平貿易。發展貿易難免會有摩擦糾紛，中國要尋求共識、妥處分歧，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

李克強表示，中國致力於打造市場化法治化國際化營商環境，將在確保防疫安全前提下實現更加精準科學防控，持續優化簽證、檢測等防控政策，進一步有序恢復和增加國際客運航班，對外國留學生實行「願返盡返」，有序推動出境商貿和跨境務工活動，促進中外人員往來和對外交流合作。對於外資企業在華遇到的問題，中國有關部門和單位已建立專班機制，為大家主動服務、排憂解難。