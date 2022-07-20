「德陽造」助力 巴基斯坦卡洛特水電站投運

近日，巴基斯坦卡洛特水電站全面投入商業運營。該電站規劃裝機容量720兆瓦，東方電機為該項目提供全部4台180兆瓦混流式水輪發電機組。

卡洛特水電站位於巴基斯坦旁遮普省杰赫勒姆河上，是「一帶一路」首個大型水電投資建設項目，也是中巴經濟走廊首個水電投資項目。

2015年4月，卡洛特水電站破土動工。7年來，東方電機員工克服一系列困難和挑戰；尤其新冠肺炎疫情發生後，大批工作人員長期駐紮工地一線，攻堅克難，保證工程順利進展。

項目全面投產發電後，年平均發電量32億千瓦時，將為巴基斯坦提供具有市場競爭力的清潔能源，可滿足當地約500萬人用電需求，有效緩解巴基斯坦電力短缺問題。

該項目預計每年可節約標準煤約140萬噸，減少二氧化碳排放約350萬噸，推動巴基斯坦能源建設和經濟社會發展。

東方電機總部位於四川省德陽市。近年來，企業積極引領大陸水電裝備「走出去」，截至目前，累計出口發電設備超過300餘台套，總容量達到5400萬千瓦，遍布全球30多個國家和地區。