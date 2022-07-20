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世界500強企業 212家投資江西

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據「進博會走進江西」活動記者會消息，目前，江西省累計引進212家世界500強企業在贛投資項目510個。

中新社報導，江西省商務廳一級巡視員朱元發介紹，自2018年江西部署引進「5020」項目（指大陸國家級開發區每年至少引進一個50億元人民幣的產業項目，省級開發區每年至少引進一個20億元人民幣的產業項目）以來，該省三年共引進「5020」項目437個，其中引進世界500強、中國500強、民營500強、上市公司等投資項目167個。

「進博會走進江西」活動將於7月23日至26日舉辦，這是進博會走進地方活動首次進入中國大陸中部地區。

中國國際進口博覽局新聞宣傳處處長高峰透露，截至7月17日統計，共有來自約30個國家和地區的170多家進博會參展商、投促機構和虹橋論壇會員等企業將線上線下參會。其中，線下參會的參展商中，包括76家世界500強及行業龍頭企業。

朱元發說，本次活動圍繞江西省數位經濟「一號發展工程」和裝備製造、新能源、新材料、生物醫藥等特色優勢產業，通過舉辦主題推介會、對接搓合會、實地投資考察等活動，促進江西與世界500強、跨國公司、重點商協會強化交流合作。

下一步江西將緊盯歐美日韓、港澳台等重點區域，圍繞全省數位經濟和「2+6+N」產業等重點領域，著力引進一批世界500強、知名跨國公司的大項目和專精特新的好項目。

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