陸工信部：上半年工業 走穩回升

大陸工信部發言人、總工程師田玉龍19日表示，今年上半年，工信部有力扭轉工業經濟指標一度下滑趨勢，工業經濟實現企穩回升，呈現恢復增長態勢，充分發揮了經濟「壓艙石」作用。重點地區、重點行業、重點產業鏈恢復增長，保鏈穩鏈效果明顯。

據香港文匯網，工信部指出，今年上半年，規模以上工業增加值按年增長3.4%，在4月下滑至負2.9%後，5月轉負為正增長0.7%，6月加快回升至3.9%。另外，製造業GDP占比大幅提升，上半年規模以上製造業增加值增長2.8%，占GDP的比重達28.8%，比去年提高1.4個百分點。

此外，出口帶動作用持續增強，上半年工業企業出口交貨值增長10.8%。製造業投資亦保持較高增幅，製造業投資增10.4%，其中第二季升7.4%。

工信部又指出，上半年電訊固定資產投資完成1894億元（人民幣，下同），按年增長24.6%；其中5G投資完成898.8億元，增29.6%。適度超前建設「雙千兆」網路，累計建成開通5G基地台達到185.4萬個，5G行動電話用戶達到4.55億戶。

截至2021年底，中國大陸已累計建成並開通5G基地台142.5萬個，總量占全球60%以上，規模居全球首位。據工信部數據，目前5G基地台數累計開通數量已達到185.4萬個，全年將力爭新建開通5G基地台60萬個，到年底總數超過200萬個。