東協注活水 廣西外貿連4月增長

南寧海關18日通報，得益於東協經濟保持增長活力，今年6月，廣西外貿進出口額達503.2億元（人民幣，下同），同比增長3.7%，連續4個月保持環比增長趨勢。

中新社報導，長期以來，東協是廣西第一大貿易夥伴。6月份，對東協貿易佔廣西外貿進出口值的41.6%。南寧海關介紹，5月份以來，廣西對東協出口明顯回升，6月份對東協出口148.7億元，環比增長22.9%。在東協國家製造業採購經理指數（PMI）維持在景氣區間帶動下，廣西對東協出口中間產品5月、6月環比均大幅增長。

主要貿易夥伴方面，廣西對一帶一路沿線國家進出口大幅增長。其中，對越南進出口154.3億元，實現今年內首次同比正增長；對馬來西亞、菲律賓貿易額同比分別增長109.7%、65.5%。

在汽車、工程機械出口快速增長拉動下，廣西6月份一般貿易出口同比增速高達59.8%，邊境貿易也呈現回暖跡象。其中，邊境小額貿易環比增長6.4%，邊民互市貿易環比增長335%。

南寧海關分析，官方發布的多項支持措施組合發力，也是廣西外貿復甦的重要因素。今年以來，廣西圍繞保障物流暢通，促進產業鏈供應鏈穩定，建設西部陸海新通道，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等發布多項政策。南寧海關提出支持廣西高水平開放高質量發展28條及促進外貿保穩提質21條細化措施，激發企業活力。

2022年二季度，上述穩經濟穩外貿一籃子政策措施的落實落地，有力促進廣西外貿回穩向好，廣西有進出口實績的外貿企業比一季度增加了225家。