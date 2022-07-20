廣東上半年GDP近6兆 成長2%

根據廣東省統計局18日發布的2022年上半年廣東經濟數據顯示，上半年廣東地區生產總值（GDP）為5兆9518.40億元（人民幣，下同），同比增長2.0%。

中新社報導，其中，第一產業增加值2166.01億元，增長5.9%；第二產業增加值2兆4183.37億元，增長2.9%；第三產業增加值3兆3169.02億元，增長1.1%。

該局稱，上半年，複雜嚴峻的國際環境和國內疫情超預期因素對廣東經濟帶來嚴重衝擊，廣東積極應對，有效實施穩經濟一籃子政策措施，經濟運行企穩回升。 數據顯示，廣東主要經濟指標實現正增長。其中規模以上工業增加值同比增長3.5%，固定資產投資同比增長1.0%，社會消費品零售總額2.17兆元，同比增長0.9%，貨物進出口總額3.91兆元，同比增長2.8%。

製造業支撐作用明顯。支柱產業中，隨產業鏈供應鏈穩步恢復，電腦科技、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業增長較快。新動能發展勢頭較好，高技術製造業增加值增長6.4%，占規模以上工業增加值比重29.0%，其中，居家辦公設備需求較大帶動電腦及辦公設備製造業增長27.3%。防疫檢測需求推動生物醫藥及高性能醫療器械增長16.6%。

新業態持續活躍，數位化、網路化向更多服務業場景延伸，資訊傳輸、軟體和信息技術服務業增長8.7%。新的發展動力不斷積蓄，資訊傳輸、軟體和信息技術服務業投資增長31.4%，高技術製造業投資增長38.8%。此外，居民收入穩定增長，為消費復甦提供基礎，社會消費品零售總額2.17兆元，同比增長0.9%。

廣東省統計局表示，總體來看，上半年，廣東持續加大穩經濟工作力度，主要經濟指標在二季度有所改善。但也要看到，當前廣東經濟增長面臨的三重壓力（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）猶存，經濟持續恢復發展的基礎還不牢固。下階段，要牢牢把握三季度關鍵期，聚焦重點領域和關鍵環節，推動政策加速見效，穩定市場主體預期，以更大努力確保經濟運行在合理區間。