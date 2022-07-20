2022「走進歷史.紀行荊楚」 線上創意研學營開放

為了推進2022第二屆「走進歷史. 紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽進程，深化解讀荊楚青銅文化的歷史延承與創新創意設計，2022「走進歷史. 紀行荊楚」特舉辦線上創意研學營，幫助海峽兩岸的藝術設計與文博愛好者發散思維，展開想像，讓文創作品更貼近生活，激發多維度的設計與表達方式。

此次線上研學營面向海峽兩岸的參賽設計師群體及廣大藝術設計、文博愛好者開放。掃碼訂閱2022「走進歷史. 紀行荊楚」線上研學營專欄，並於相應課程時間進入直播間，即可參與。

由湖北省台辦、湖北省文旅廳等主辦，海峽兩岸考古教學交流基地、湖北省文物考古研究院、湖北省博物館、盤龍城遺址博物院協辦的2022第二屆「走進歷史. 紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽，現已正式啟動。

青銅器是中國商周時期的傑出文明代表，是中國漫漫歷史長河中最為熠熠生輝的燦爛文明之一。器以載道，文以藏禮。源遠流長的歷史歲月中，誕生了成千上萬的精美文物。本次2022第二屆「走進歷史. 紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽，採取線上舉辦形式，以「青銅時代」為主題，帶領大家走進長江青銅文明。

立足長江青銅文明，此次大賽選取了湖北省博物館和盤龍城遺址博物院的6件極具代表性的文物為設計素材與藍本，招募創意設計。大賽報名時間已延至7月25日，作品投遞時間延長至8月20日。

2021年首屆「走進歷史. 紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽活動，得到了兩岸青年學子、少年兒童的積極回應。大賽旨在讓兩岸學子深入了解和感受荊楚文化的魅力，積極發掘和探索文物的歷史、文化、藝術、科學價值與使用場景、實用功能、創意設計及市場需求的結合，用創意來講好荊楚文化故事。