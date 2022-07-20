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深夜重訊／統一集團斥資290億元買下台灣家樂福 穩坐零售業霸主

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中部六省領跑 江西外貿成績亮眼

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

江西官方18日公布該省2022年上半年經濟運行情況，根據地區生產總值統一核算結果，上半年該省GDP（地區生產總值） 1兆5133.1億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長4.9%。同時，江西外貿成績亮眼，上半年貨物貿易進出口總值同比增長了40.0%。

中新社報導，和大陸上半年國內生產總值同比增長2.5%的經濟增速相比，中部六省GDP增速跑贏全大陸（平均值）。數據顯示，上半年，按不變價格計算，山西GDP 1兆1569億元，同比增長5.2%；河南GDP 3兆757億元，同比增長3.1%；安徽GDP 2兆1764億元，同比增長3.0%；湖北GDP 2兆4503億元，同比增長4.5%；江西GDP 1兆5133億元，同比增長4.9%；湖南GDP 2兆2933億元，同比增長4.3%。

「上半年，江西貨物進出口增勢良好，貿易結構繼續優化。」江西省統計局副局長曾永生表示，上半年江西貨物貿易進出口總值3190.7億元，同比增長40.0%，民營企業進出口增長43.6%，佔該省進出口總值的75.0%。從出口商品看，江西高新技術產品出口542.9億元，增長50.3%。 　　

在投資方面，上半年江西、湖南固定資產投資分別同比增長10.6%、8.7%。其中，江西億元以上施工項目9040個完成投資佔全部投資的68.9%；湖南省上半年實際使用外商直接投資增長1倍以上，實際到位內資增長29.6%。

此外，上半年江西新能源汽車銷售火熱，限額以上單位新能源汽車商品零售額增長106.7%。同時，網上零售較為活躍，該省網上零售額1142.7億元，增長24.9%。

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