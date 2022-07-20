地中海航運 東北至東南亞航線開通

地中海航運東南亞航線首航儀式18日在大連港集裝箱碼頭舉行，標誌著目前全球最大集裝箱航運公司——地中海航運首條中國大陸東北至東南亞直航航線正式投入運營。

中新社報導，此次遼寧港口集團大連港聯合地中海航運開通的東北至東南亞直航航線，共投入6艘2500TEU（國際標準箱）集裝箱船舶，並首次直航印尼潘姜港和越南頭頓港，將更好地滿足腹地化工品、機電、礦產出口和印尼礦產、越南水果進口等區域貿易物流需求。

大連港集裝箱發展有限公司總經理黎曉光介紹，這是今年《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效以來，遼寧港口集團大連港面向RCEP國家的第四條新增航線，為RCEP成員國間又架起了一條全新、便捷、高效的海運物流通道。

今年以來，遼寧港口集團大連港克服歐美港口擁堵、疫情多點散發等多重因素影響，充分藉助RCEP、中日韓自貿區等政策優勢，向新航線開發、新通道建設等方面持續發力。

據統計，今年上半年，大連港環渤海中轉運量同比增長99%；大連直發中歐班列增幅47.2%，海鐵聯運箱量同比增長17.8%。集裝箱業務吞吐量在疫情衝擊下整體實現逆勢上揚，累計完成188萬標箱，同比增長10.8%，增速位居國內主要沿海港口前列。

黎曉光表示，新航線的開通將有力促進區域經濟貿易往來，未來大連港將持續優化口岸航線網路布局，不斷擴大外貿增量，積極開發面向東南亞等RCEP區域國家外貿集裝箱業務，助力東北老工業基地轉身向海。