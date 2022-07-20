實況跑山 東北85後行銷家鄉

「這次真沒白來，這些蘑菇採回來，堆起來得有一人多高。」上午時分，在黑龍江省饒河縣的一處深山中，當地五林洞鎮「85後」青年盧戰開正在和幾名村民拍攝「跑山」短片。

新華社報導，短片中，他們穿著水鞋穿過小溪，終於發現了驚喜：一大片長得鬱鬱蔥蔥的野生榆黃蘑正向背著背簍的他們「招手」。

「這黃燦燦的蘑菇真招人喜歡」「就喜歡看你的短片」…短片發布僅一天，播放量便接近30萬。在500餘條評論中，網友們表達著對林區生活的好奇和嚮往。而這僅僅是盧戰開4年內拍攝的2000餘條短片之一。

開過計程車、做過餐飲、當過網管……盧戰開曾品味生活的艱辛。2018年末，他開始以網名「盧小開」發布短片，展現真實的東北林區生活，帶領網友們感受平淡生活中的煙火氣。

如今，在當地政府扶持下，他成立了「盧小開工作室」，用自己卡通版的頭像當作標識，下方寫有「鄉村振興，扶貧助農」8個字。

透過與蜂蜜廠家合作，盧戰開用烏蘇里江畔的蜂蜜「甘甜」著天南地北網購者的味蕾。他還開設了山野菜加工廠，從收購到上線銷售只需48小時，極大限度保留了食物的鮮美。

憑藉短片更新速度快、風格輕鬆明快，盧戰開的粉絲數量不斷增多，目前已突破800萬。同時，他還積極幫助其他同鄉開始短片事業。

饒河縣電子商務發展中心數據顯示，當地已有43名像盧戰開一樣的「新農人」，他們用智慧和汗水澆灌家鄉熱土，為農村經濟發展注入活力，創造著屬於自己的田園牧歌。