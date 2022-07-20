快訊

深夜重訊／統一集團斥資290億元買下台灣家樂福 穩坐零售業霸主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走進浙江義烏 韓青影片留足跡

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
韓國青年走進浙江義烏，尋求發展機會。圖為義烏市蘇溪鎮愛德瑪電商園的「小眾雲倉」站點內，工作人員正在進行夏季防曬用品直播銷售。（新華社）
韓國青年走進浙江義烏，尋求發展機會。圖為義烏市蘇溪鎮愛德瑪電商園的「小眾雲倉」站點內，工作人員正在進行夏季防曬用品直播銷售。（新華社）

「義路同行到韓國——全球青年創業專場培訓活動」18日在浙江義烏舉行。近30名在中國大陸求學的韓國青年共聚於此，共同瞭解、感受「世界小商品之都」。

中新社報導，2022年是中韓建交30周年。韓國是義烏市重要貿易夥伴之一。目前韓國5個城市已與義烏市正式建立友好交流關係。數據顯示，2021年義烏對韓進出口總額超過10億美元。

「義烏是全球很多小商品的誕生地，我就讀於國際貿易專業，未來打算在中國就業，希望此行有所收穫。」南京大學韓國籍學生張順泳說，她和校友崔紋瑛都是第一次來義烏，在走訪的同時，她們將用短片的方式將這幾天的體驗記錄下來。

活動期間，韓國青年將一起走進義烏國際商貿城、跨境電商綜合服務中心、「義新歐」中歐班列始發站等地，共同瞭解這座城。韓國青年還將和北京大學外國語學院的師生開展「中韓青年創業創新對話會」。

「百聞不如一見，在接下來幾天的行程中，我們將和各位學員一起邊走、邊看、邊思考，期待各位在感受義烏發展的同時，未來也有可能參與到義烏的城市發展之中。」義烏市外事辦主任吳丹說。 　　

據悉，「義路同行——全球青年創業培訓計劃」項目於2018年啟動，已舉辦八期，覆蓋60多個國家和地區的近300名青年。該項目集電商貿易課程、創業發展、人文交流為一體，通過配套參觀、文化體驗、沙龍分享、企業實習等多樣的學習形式，與海內外青年共話義烏發展故事、共享義烏機遇。

當前，義烏正高標準建設《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）高水平開放合作示範區，打造中日韓自由貿易中心等「四中心一樞紐一平台」全面發展格局。

「期待『義路同行到韓國』項目能進一步推動義烏與韓國多層次、寬領域、全方位的交流合作，也希望藉助此類活動，吸引更多韓國青年甚至是全球青年來義烏創業。」義烏市委常委、副市長王煒說。

青年 創業

延伸閱讀

母將嬰兒扔垃圾桶 警方：拍照跟丈夫賭氣「非遺棄」

《紙房子：韓國篇》全鐘瑞完美示範「單眼皮眼妝」！彩妝師分析3大眼妝重點，眼影這樣畫更顯大眼

導演用心變調！「非常律師」竟成韓國學生霸凌代名詞

再給500元才有加熱座椅功能？　韓國BMW新月付服務開跑！

相關新聞

滴滴恐遭罰354.5億元

據外電報導，中國大陸監管機構正準備對網約車龍頭滴滴出行，處以超過人民幣八十億元（約新台幣三五四點五億元）的巨額罰款，此舉...

封城效應 大陸富豪掀移民潮

被大陸疫情防控封「怕」了，有報導指出大陸富豪正打算帶著身家移民境外。彭博報導，上海封城使許多人留下心理陰影，估計今年有1...

廣東上半年GDP近6兆 成長2%

根據廣東省統計局18日發布的2022年上半年廣東經濟數據顯示，上半年廣東地區生產總值（GDP）為5兆9518.40億元（...

走進浙江義烏 韓青影片留足跡

「義路同行到韓國——全球青年創業專場培訓活動」18日在浙江義烏舉行。近30名在中國大陸求學的韓國青年共聚於此，共同瞭解、...

地中海航運 東北至東南亞航線開通

地中海航運東南亞航線首航儀式18日在大連港集裝箱碼頭舉行，標誌著目前全球最大集裝箱航運公司——地中海航運首條中國大陸東北...

「德陽造」助力 巴基斯坦卡洛特水電站投運

近日，巴基斯坦卡洛特水電站全面投入商業運營。該電站規劃裝機容量720兆瓦，東方電機為該項目提供全部4台180兆瓦混流式水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。