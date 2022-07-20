走進浙江義烏 韓青影片留足跡

「義路同行到韓國——全球青年創業專場培訓活動」18日在浙江義烏舉行。近30名在中國大陸求學的韓國青年共聚於此，共同瞭解、感受「世界小商品之都」。

中新社報導，2022年是中韓建交30周年。韓國是義烏市重要貿易夥伴之一。目前韓國5個城市已與義烏市正式建立友好交流關係。數據顯示，2021年義烏對韓進出口總額超過10億美元。

「義烏是全球很多小商品的誕生地，我就讀於國際貿易專業，未來打算在中國就業，希望此行有所收穫。」南京大學韓國籍學生張順泳說，她和校友崔紋瑛都是第一次來義烏，在走訪的同時，她們將用短片的方式將這幾天的體驗記錄下來。

活動期間，韓國青年將一起走進義烏國際商貿城、跨境電商綜合服務中心、「義新歐」中歐班列始發站等地，共同瞭解這座城。韓國青年還將和北京大學外國語學院的師生開展「中韓青年創業創新對話會」。

「百聞不如一見，在接下來幾天的行程中，我們將和各位學員一起邊走、邊看、邊思考，期待各位在感受義烏發展的同時，未來也有可能參與到義烏的城市發展之中。」義烏市外事辦主任吳丹說。

據悉，「義路同行——全球青年創業培訓計劃」項目於2018年啟動，已舉辦八期，覆蓋60多個國家和地區的近300名青年。該項目集電商貿易課程、創業發展、人文交流為一體，通過配套參觀、文化體驗、沙龍分享、企業實習等多樣的學習形式，與海內外青年共話義烏發展故事、共享義烏機遇。

當前，義烏正高標準建設《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）高水平開放合作示範區，打造中日韓自由貿易中心等「四中心一樞紐一平台」全面發展格局。

「期待『義路同行到韓國』項目能進一步推動義烏與韓國多層次、寬領域、全方位的交流合作，也希望藉助此類活動，吸引更多韓國青年甚至是全球青年來義烏創業。」義烏市委常委、副市長王煒說。