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杭州亞運會時間敲定 延至2023年9月舉行

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
杭州亞運延至2023年舉辦，圖為西湖集賢亭。新華社
杭州亞運延至2023年舉辦，圖為西湖集賢亭。新華社

杭州亞運會舉辦時間敲定。據大陸央視報導，亞洲奧林匹克理事會19日宣佈，杭州亞運會定於2023年9月23日至10月8日舉行，名稱仍為杭州2022年第19屆亞運會。

在中國大陸本土疫情持續、入境隔離政策未全面鬆綁等背景下，亞洲奧林匹克理事會在今年5月6日宣布，原訂2022年9月10日至25日在大陸杭州舉辦的第19屆亞洲運動會延期舉行。

據了解，杭州亞運會原計劃進行16個比賽日，預計共產生482枚金牌。另外，電子競技也列為此次亞運會的比賽項目。

除了杭州亞運外，在中國大陸堅持「動態清零」的防疫策略下延期的國際運動賽事，還包括原定10月在杭州舉行的第4屆亞殘運會，以及成都世大運、桌球世錦賽等。同時，中國大陸還放棄舉辦了東亞盃足球賽、汕頭亞青運及亞足賽。

疫情 金牌

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