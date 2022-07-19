河南拆解多地爛尾樓 鞏義市：問題建案已化解
大陸多地正想方設法化解爛尾樓「停貸危機」。據澎湃新聞，河南省正加快化解處置問題樓盤（建案），其中鞏義市發布消息稱，該市問題樓盤已全部化解。
據報導，河南省洛陽市下轄瀍河回族區周一（18日）上午召開問題樓盤化解處置推進會，研究解決問題樓盤化解處置難題。 會議強調要始終堅持群眾利益至上，擔當任事，把握保交房、早交房工作重點，加快問題樓盤化解處置進度。
駐馬店市正陽縣自然資源局周日（17日）召開全縣問題樓盤化解不動產證辦理問題匯總推進會，全面分類梳理問題樓盤不動產證辦理情況，逐企業逐樓盤聽取進展情況匯報，認真分析研究對策，提出化解工作意見建議，切實把抓疫情防控措施落實與抓防風險、穩經濟、促增長、保穩定，「兩手抓」「兩不誤」「兩促進」。
根據河南省平頂山市住房和城鄉建設局發佈的「平頂山中心城區問題樓盤處置化解工作推進會」相關內容，河南省委、省政府推出問題樓盤處置化解政策，涵蓋面非常廣，力度也非常大。
上周五（15日）上午，平頂山市問題樓盤處置化解領導小組副組長、副市長張樹營主持召開市區問題樓盤處置化解工作推進會。會議聽取了市問題樓盤辦和新華區、衛東區、湛河區政府關於問題樓盤處置化解工作進展情況匯報；重點圍繞「保交樓」問題，就項目復工、資金籌措、司法解封、信訪穩定等事項進行了深入研討，指導中心城區問題樓盤處置化解工作，動員全市上下加壓奮進、攻堅突破，確保實現「保民生」「保穩定」目標。
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