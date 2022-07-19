河南拆解多地爛尾樓 鞏義市：問題建案已化解

中國大陸的國家統計局7月15日公布第二季度的經濟數據，呈現出與各方預測更低的數據，同比去年同期只增長0.4%，遠低於各方原預測1%左右的增長。這是自2020年第一季度新冠疫情爆發造成負增長6.8%後，最低的增幅。 一位大陸財經作者驚呼，雖然心裡已經有預期，第二季度經濟數據會很難看，但沒想到形勢會嚴峻到這個地步，GDP僅增長0.4%，差一點就負增長。

2022-07-19 18:10