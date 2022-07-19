中國礦產資源集團正式成立！ 註冊資本達887億元

繼稀土集團後，大陸礦產資源集團也正式成軍。據澎湃新聞通過天眼查消息，中國礦產資源集團有限公司於19日正式成立，註冊資本為人民幣200億元（約新台幣887億元），法定代表人為姚林。

天眼查訊息還顯示，該公司註冊地址為河北省雄安新區啓動區中谷甲1號，經營範圍包括許可項目：礦產資源（非煤礦山）開採。

據公開資料顯示，姚林此前擔任中鋁集團董事長。此前據界面新聞等媒體報導，姚林已於12日離任中鋁集團。並於14日入選二十大代表（中央企業系統51名大會代表之一）。

事實上，大陸是全球最大的鐵礦石消耗國，大陸國內鋼鐵行業每年消耗約70%的全球鐵礦石產量，其中大多由澳洲供應，換言之，一旦由澳洲企業主導的行業出現價格波動，將導致大陸企業利潤率的損失。

也因此，陸方希望新的央企能通過批量採購來確保降低鐵礦石價格，同時尋求提升大陸國內鐵礦石產量，並組織對海外礦藏開展更大規模投資。

在2021年3月兩會期間，中鋼協黨委書記、執行會長何文波曾建議，「由國家層面成立海外鐵礦資源開發集團，統籌海外資源，穩步推進境外資源開發利用，盡快形成有效供給能力。」

近期大陸有媒體報導，中國大陸將成立一家全新的央企，整合部分國有鐵礦採購及海外鐵礦資產，該企業將致力於成為以市場化方式集大陸內部鐵礦石需求的平台，同時投資開發礦山。