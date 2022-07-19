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整合海外礦石進口 陸新央企中國礦產資源集團註冊成立

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸新央企-中國礦產資源集團有限公司十九日正式成立，法定代表人為近期傳出離任中鋁集團董事長的姚林。（鞍鋼官網照片）
大陸新央企-中國礦產資源集團有限公司十九日正式成立，法定代表人為近期傳出離任中鋁集團董事長的姚林。（鞍鋼官網照片）

為「負責整合國家的鐵礦石進口業務，並與外國礦山就鐵礦石價格進行商談」，大陸新央企-中國礦產資源集團有限公司十九日正式成立，法定代表人為近期傳出離任中鋁集團董事長的姚林。未來將代表中國大陸與澳洲等國談判鐵礦石進口。

據界面新聞報導，天眼查APP資料顯示，中國礦產資源集團有限公司於星期二（7月19日）成立，註冊資本為200億元人民幣。公司註冊地址為河北省雄安新區，業務包括礦產資源（非煤礦山）開採、金屬礦石銷售等。

另據《星島日報》7月15日報導稱，中國今年將組建新的中央企業，負責整合國家的鐵礦石進口業務，並與外國礦山就鐵礦石價格進行商談，提高中方對鐵礦石行業的定價權。報導提及，此前擔任中鋁集團董事長的姚林將擔任這家新央企的籌備組組長，並有望成為掌門人。

財新網上週報導則稱，姚林已於7月12日離任中鋁集團，下一步或將轉任重要崗位。目前官方尚未正式發佈姚林離開中鋁的消息，也未公佈他的接班人選。

報導還稱，姚林去年下半年就被任命為籌備組組長，中國寶武副總經理郭斌也在籌備組開展工作數月。

姚林在2019年10月「空降」中鋁集團擔任董事長之前，曾在鞍鋼集團工作約30年，從技術員、車間主任一步步升任至鞍鋼集團董事長、黨委書記。

報導引述業內人士稱，中國礦產資源集團在2020年前後就著手籌備。組建的形式類似於2021年底成立的中國稀土集團，由包括國資委在內的多家央企出資成立，出資方或涉及中鋁集團、中國寶武、五礦集團等大型國有礦業和鋼鐵企業。

去年3月的兩會期間，中鋼協黨委書記、執行會長何文波就建議，「由國家層面成立海外鐵礦資源開發集團，統籌海外資源，穩步推進境外資源開發利用，儘快形成有效供給能力。」

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