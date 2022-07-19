彭博：封城陰影大 逾萬中國富裕階層計劃移民
在台籍經濟學者郎咸平舉家自上海遷去香港後，彭博社引述移民機構指出，上海封城使許多人留下心理陰影，今年估計有超過1萬名富裕民眾打算帶著480億美元身家離開中國，關於轉移資產方法的查詢正在激增。
「你能想象，在這個中國最發達城市，開始封城時我差點餓死嗎？我非常難過，但是時候走了。」在上海經營高級餐廳的胡先生（化名），近期已賣掉這些餐廳約2000萬元人民幣的股權，並找了移民律師和財富管理顧問幫助他辦理移民。盡管可能障礙重重，他還是表示想搬到加拿大定居。
7名銀行家及多名移民顧問向彭博社透露，上海封城期間的移民諮詢量比去年增加3至5倍，關於如何將資金轉移出境的查詢，近期正在激增。「因為防疫封控問題，許多人真的感覺別無選擇。」上海移民顧問Sumi說，「有些客戶以前對移民問題猶豫不決，現在終於下定了決心」。
報導指出，連人帶錢離開中國，這是胡先生之前從未想過的事情，就像大陸全國各地的富裕階層一樣。但政府會讓他們走嗎？這是盤旋在他們心頭的大問題。有移民律師透露，決策層雖未明確收緊限制，但近幾個月官方處理護照申請的時間拖長，對資料要求更加繁瑣，同時把大筆資金轉移海外的方法正愈來愈少。
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